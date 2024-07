Seit einigen Tagen hängt an den Haltestellen im Kreis Recklinghausen eine witzige Werbung. Sie hat mit der liebsten Fan-Feindschaft im Revier zu tun.

Die Rivalität zwischen den Fans des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ist legendär und wird im Revier leidenschaftlich gepflegt. Sie leidet auch nicht darunter, dass beide Vereine aktuell in unterschiedlichen Ligen unterwegs sind.

Niemals würde sich wohl freiwillig ein Anhänger des S04 auf die Dortmunder Südtribüne stellen. Und umgekehrt auch kein BVB-Fan in die Nordkurve der Schalker Arena. Und in den jeweils falschen Farben wäre das wohl auch keine gute Idee.

Diese gegenseitige Antipathie hat sich jetzt die Vestische Straßenbahnen Gmbh für eine Werbekampagne zunutze gemacht. "Nord & Süd verwechselt? Das Deutschlandticket bringt dich auch wieder weg" steht seit wenigen Tagen auf Plakaten für das Deutschlandticket an den Haltestellen im Kreis Recklinghausen. Dort ist ein Anhänger der Schwarzgelben in Mitten von Schalke-Fans zu sehen.

Das Plakat ist Teil einer Gesamtkampagne mit Bildern, in denen Menschen in für sie unangenehmen Situationen zu sehen sind, denen sie am liebsten schnell entfliehen möchten. Und dafür natürlich das monatlich 49 Euro teure Deutschlandticket nutzen sollen.

"Unser Verbreitungsgebiet ist flächenmäßig eines der größten in Deutschland und führt überwiegend durch Schalker Einzugsgebiet", erklärt der Pressesprecher der Vestischen Christoph van Bürk. "Wir kooperieren aber auch bei der Linie X13, die von Datteln über Waltrop durch Dortmunder Stadtgebiet bis zur Uni Dortmund und dem Technologiepark führt, mit dem Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21. Insofern lag es nah, auch dieses Thema in der Kampagne zu bespielen."

Eine witzige Werbung für Mobilität. Allerdings: Um sich in der Veltins-Arena in die Nordkurve zu stellen, benötigt man zwar eine Eintrittskarte, aber viele Besucher kein Deutschlandticket. Schon gar nicht, wenn man als Fan aus Dortmund mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gelsenkirchen anreisen möchte. Denn die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs innerhalb des Verbreitungsgebietes des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr ist an Spieltagen beim S04 in die Tickets inkludiert. Es gilt dann für die kostenfreie Fahrt mit VRR-Verkehrsmitteln (DB 2.Klasse) für den gesamten VRR-Tarifraum.

Somit gelangen bei jedem Heimspiel der Königsblauen tausende Fans ohne zusätzliche Kosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gelsenkirchen. Und zurück. Dieses Angebot könnte auch der BVB-Anhänger auf dem Bild nutzen, sofern er aus dem Tarifgebiet anreist. Allerdings haben sowohl der BVB als auch der S04 Fans in ganz Deutschland, für die würde die im Ticket inkludierte Mobilitätszusage außerhalb des VRR nicht gelten.

Wie dem auch sei: Vielleicht gefällt es dem Dortmund-Anhänger in der Stadt der 1000 Feuer ja ohnehin so gut, dass er nach dem Spiel spontan doch eine Zwischenübernachtung in Gelsenkirchen einschieben möchte. Dann würde er nicht mehr mit der Eintrittskarte zurückreisen können und wäre mit dem Deutschlandticket in jedem Fall auf der sicheren Seite.