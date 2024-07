Neue Rückennummern - dieser Spieler erhält die 10 beim BVB

Nach dem Abschied von Jadon Sancho war die Nummer 10 bei Borussia Dortmund frei - jetzt hat der BVB sie neu vergeben.

Neue Saison, neue Rückennummer 10 bei Borussia Dortmund. Am Mittwoch startete der BVB mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung, am Donnerstag steht der Trainingsauftakt unter dem neuen Chefcoach Nuri Sahin an.

Von dann an wird Julian Brandt das Trikot und die Trainingskleidung mit der Nummer 10 tragen. Diese trug zuletzt Jadon Sancho nach seiner Leihrückkehr im Winter von Manchester United nach Dortmund. Nach dem Abgang des Engländers ist die prestigeträchtige Rückennummer wieder freigeworden.

"Es hat sich dadurch ergeben, dass Jadons Leihe beendet ist. Ich hatte schon vor Jahren ein Gespräch mit Sebastian Kehl über diese Nummer. Damals ist es aus Gründen nicht zustande gekommen, das haben wir jetzt nachgeholt", erklärt Brandt in einer Mitteilung auf der Website der Borussen.

"Ich bin schon ein paar Jahre im Verein und ich freue mich darauf. Für mich ist es noch etwas Mystisches", betont Brandt. Bereits seit 2019 spielt der offensive Mittelfeldspieler für den BVB. In seinen bisherigen sechs Saison trug er die 19 auf dem Trikot.

Vor Brandt trugen Sancho, Thorgan Hazard, Mario Götze, Henrihk Mkhitaryan, Mohamed Zidan, Mladen Petric, Steven Pienaar, Thomas Rosicky, Patrick Berger oder Andreas Möller die begehrte 10 bei den Schwarz-Gelben.

Borussia Dortmund: Überblick der Sommer-Vorbereitung

10. Juli: Leistungsdiagnostik und Trainingsstart

12. Juli: Testspiel gegen DEW21-Auswahl (18. Uhr Montanhydraulik Stadion, Holzwickede)

17. Juli: Testspiel bei Erzgebirge Aue (18. Uhr, Erzgebirgsstadion, Aue)

19. bis 25. Juli: Asien-Tour

21. Juli: Testspiel beim BG Pathum United (20. Uhr Ortszeit, 15:00 Uhr MESZ)

24. Juli: Testspiel gegen Cerezo Osaka (12.15 Uhr Nagai Stadium, Osaka, Japan)

1.-9. August: Trainingslager in Bad Ragaz

6. August: Testspiel gegen Villarreal CF (CASHPOINT Arena, Altach, Österreich)

10. August: Saisoneröffnung inklusive Testspiel gegen Aston Villa (17 Uhr, Signal-Iduna Park, Dortmund)

17. August: 1. DFB-Pokalrunde gegen 1. FC Phönix Lübeck (18 Uhr, Spielstätte noch offen)

23.-25. August: 1. Spieltag in der Bundesliga (Gegner noch offen)