Der BVB wartet auf die Unterschrift von Serhou Guirassy. Aber der Angreifer soll noch diese Woche in die Vorbereitung einsteigen.

Borussia Dortmund hat eine neue Attraktion für den Sturm: Serhou Guirassy kommt vom VfB Stuttgart. Die Recherchen dieser Redaktion decken sich mit anderen Medienberichten. Der 28-jährige Angreifer wechselt ins Ruhrgebiet.

Das Ziel von Borussia Dortmund ist, dass er noch in dieser Woche ins Training einsteigt. Am Mittwoch beginnt die Vorbereitung unter dem neuen Trainer Nuri Sahin.

Noch fehlen der Medizincheck und die Unterschrift unter den Vertrag, aber es müsste schon Unerwartetes passieren, damit dieser Wechsel jetzt noch scheitert. Serhou Guirassy möchte Schwarz-Gelb tragen, und Schwarz-Gelb möchte den in Frankreich geborenen Fußballer, der für Guinea spielt, verpflichten.

Die Ausstiegsklausel liegt bei knapp 18 Millionen Euro, die an Stuttgart überwiesen werden muss. Guirassy wird um die zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen und erhält einen zweistelligen Millionenbetrag als Handgeld. Die Höhe dieser Summe war der Knackpunkt bei den Verhandlungen.

Bundesliga-Saison 2023/2024: Nur Harry Kane mit 36 Toren war besser

28 Tore hat Guirassy in der vergangenen Spielzeit für den VfB Stuttgart erzielt. Er gehörte zu den Sensationen der Saison und soll nun den Angriff des BVB verstärken.

Zu einem möglichen Wechsel hatte Guirassy gesagt: „Es ist ein sehr großer Klub. Aber es ist nichts fortgeschritten, ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB.“ Dies ändert sich nun. Auch ein weiterer Stuttgarter wurde bereits verpflichtet: Waldemar Anton. Campbell erhält Profivertrag beim BVB Der amerikanische U19-Nationalspieler Cole Campbell hat beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben. Der 19-Jährige war im Juli 2022 zum BVB gewechselt und kam bisher in der U17 und U19 zum Einsatz. "Wir wollen seine Entwicklung weiter fördern, ihn an die Profimannschaft heranführen und in der Vorbereitung bei den Profis starten lassen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den Rechtsaußen.

Interessant wird sein, wie Serhou Guirassy die Hierarchie in der BVB-Offensive verschieben. In Sebastien Haller, Youssoufa Moukoko und Niklas Füllkrug befinden sich drei weitere Angreifer im Kader. Haller soll den Klub verlassen, Moukoko könnte verliehen werden. Ob es Füllkrug allerdings gefallen wird, sich hinter Guirassy einzusortieren, wird sich erst noch zeigen.