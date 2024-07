Heute veröffentlicht die DFL die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga. Schon klar ist, wer die Auftaktspiele bestreitet.

In seinen letzten beiden Zweitliga-Spielzeiten hat der FC Schalke 04 stets das Eröffnungsspiel bestritten, in diesem Jahr fiel die Wahl in der 2. Bundesliga auf zwei andere Traditionsvereine. Mit dem Klassiker 1. FC Köln - Hamburger SV startet die 2. Bundesliga in die Saison 2024/2025. SAT.1 überträgt das Spiel am Freitag, 2. August, live im Free-TV.

In der Fußball-Bundesliga kommt es zum Start zu einem Rhein-Duell. Borussia Mönchengladbach empfängt den deutschen Meister Bayer Leverkusen. Gespielt wird am Freitag, 23. August. Auch diese Partie wird von SAT.1 übertragen. Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch gut zwei Stunden vor der Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekannt. Die kompletten Spielpläne der ersten und zweiten Bundesliga werden heute ab 12 Uhr erwartet.

Auftakt 2. Bundesliga: Besondere Partie für Steffen Baumgart

Zum Auftakt der vergangenen Zweitliga-Saison trafen der HSV und Schalke 04 aufeinander. Das Duell der Traditionsklubs wurde zu einem Spektaktel. Schalke 04 verlor mit 3:5 und stürzte in der Folge in den Tabellenkeller der 2. Bundesliga ab. Für den HSV lief es zwar besser, zum Aufstieg hat es aber erneut nicht gereicht.

Für HSV-Trainer Steffen Baumgart ist der Auftakt eine ganz besondere Partie. Die vergangene Spielzeit begann der Cheftrainer der Hamburger in Diensten des 1. FC Köln. Zum Jahresende gab es eine einvernehmliche Trennung. Baumgart heuerte im Februar beim Hamburger SV an, konnte das große Ziel Aufstieg aber nicht realisieren. Den ersten Schritt zur Bundesliga-Rückkehr muss er nun gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln machen.

Auftakt der neuen Saison: Die Termine

2. August: Start 2. Bundesliga 1. FC Köln - Hamburger SV

14. August: UEFA Super Cup Real Madrid - Atalanta Bergamo

17. August: DFL Supercup Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

23. August: Start Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen