Nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln gehen die Blicke beim VfL Bochum weiter in Richtung Abstiegszone. Wie viele Punkte in den Vorjahren zum Klassenerhalt reichten.

Es geht drunter und drüber beim VfL Bochum. Thomas Letsch ist nach der Last-Minute-Pleite beim 1. FC Köln (1:2) nicht mehr Trainer, Heiko Butscher soll interimsweise übernehmen.

Dabei sah es so gut aus für den VfL, der durch Felix Passlack in der 53. Minute in Führung gegangen war. Die hatte bis zur 90. Minute Bestand. Und dann kam die Nachspielzeit. Steffen Tigges glich zunächst aus (90.+1), ehe Luca Waldschmidt dem Kölner Wahnsinn die Krone aufsetzte und tatsächlich noch zum Heimsieg traf (90.+2).

Letsch und seinem Assistenten Jan Fießer kostete es letztlich den Job. Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, erklärte: „Wir wissen um die Verdienste von Thomas Letsch sowie Jan Fießer und danken ihnen ausdrücklich für ihre geleistete Arbeit. Die emotionalen Momente, vor allem nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison, werden immer mit ihren Namen verbunden sein. In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen.“

In der Tabelle liegt der VfL Bochum mit 26 Zählern noch drei Punkte vor dem Tabellen-Sechzehnten 1. FSV Mainz 05. Die Kölner sind nun auch nur noch vier Punkte hinter den Bochumern. Da lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit. Wie viele Punkte haben in den vergangenen zehn Jahren gereicht, um in der Liga zu bleiben?

Saison 2022/23

Der FC Augsburg hält mit gerade einmal 34 Punkten die Klasse. Der VfB Stuttgart muss in die Relegation, Schalke 04 und Hertha BSC steigen ab.

Saison 2021/22

Der VfB Stuttgart bleibt mit lediglich 33 Punkten drin und rettet sich durch ein Last-Minute-Tor gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag.

Saison 2020/21

Arminia Bielefeld genügen 35 Punkte zum Klassenerhalt, während Werder Bremen und ein völlig abgeschlagener FC Schalke 04 absteigen.

Saison 2019/20

Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr ist der FC Augsburg auf Rang 15. Diesmal genügen 36 Punkte, um die Liga zu halten.

Saison 2018/19

Dem FC Augsburg gelingt das Kunststück, mit gerade einmal 32 Punkten in der Bundesliga zu bleiben.

Saison 2017/18

Diesmal ist es der diesjährige Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg, der mit 36 Punkten Platz 15 belegt.

Saison 2016/17

Der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg haben je 37 Zähler auf dem Konto. Die Rheinhessen bleiben aufgrund des besseren Torverhältnisses drin, Wolfsburg muss in die Relegation.

Saison 2015/16

Der TSG 1899 Hoffenheim reichen ebenfalls 37 Punkte für den Ligaverbleib.

Saison 2014/15

Hertha BSC bleibt mit 35 Punkten drin, der Hamburger SV muss wegen des schlechteren Torverhältnisses in die Relegation.

Saison 2013/14

Genau wie der FC Augsburg 2018/19 schafft es auch der VfB Stuttgart, mit 32 Punkten die Klasse zu halten.

Fakt ist: Die ominösen 40 Punkte, die sicher zum Klassenerhalt reichen sollen, wurden in jüngerer Vergangenheit nie benötigt. Auch in dieser Saison sieht es danach aus, dass der Tabellen-Fünfzehnte weniger Punkte auf dem Konto haben wird.