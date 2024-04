Der VfB Stuttgart hat durch den 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund Platz drei gefestigt. Für Alexander Nübel war es noch ein kleines Revierderby.

Geboren in Paderborn, doch beim FC Schalke 04 ist er groß geworden: Das hat Alexander Nübel auch in seiner bärenstarken Saison beim VfB Stuttgart nicht vergessen. Der 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund war für ihn weit mehr als nur ein Dreier.

"Auf jeden Fall" sei der Sieg besonders. "Ich bin immer noch Schalke-Fan. Ich gucke fast jedes Spiel und habe noch ein, zwei Leute da, die ich immer supporte. Deshalb freue ich mich extrem, dass wir mit dem VfB hier gewonnen haben", sagte der Torhüter am "Sky"-Mikrofon.

Aber auch persönlich war die weiße Weste wichtig für ihn, hatte Nübel doch beim 3:3 in der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim noch böse gepatzt: "Als Torwart hat man sowas am Anfang immer noch drin, das kann ich auf jeden Fall nicht leugnen. Deswegen tut es sehr gut. Ich will keine Fehler machen, aber am Ende wollen wir das Spiel gewinnen. Das ist die Hauptsache für mich. Die ersten Abschlüsse sind hilfreich für mich gewesen und dann habe ich Glück, dass Karim mich anschießt. Es freut mich, dass ich ihn halten kann."

Auf der anderen Seite erzielte Serhou Guirassy das Tor des Tages (64.). Durch den damit einhergehenden Sieg hält Stuttgart Borussia Dortmund, das auf Rang fünf fällt, auf Distanz. "Wir wollen natürlich Champions-League spielen", sagte Nübel deutlich.

Und weiter: "Wir haben in dieser Saison so viele Punkte eingesammelt und jetzt wollen wir das Ding auch durchziehen. Das ist unser Ansporn intern. Wir geben Vollgas, wollen Punkte sammeln und haben noch richtig geile Spiele vor der Brust, darauf freuen wir uns."

Möglich ist indes, dass Nübel die anstehende Champions-League-Saison gar nicht mitbekommen könnte. Schließlich ist er vom FC Bayern München ausgeliehen. Ob er eventuell noch einmal auf Leihbasis zum VfB Stuttgart zurückkehren wird? "Es ist eine super Option, man sieht, dass ich mich wohlfühle. Es ist eine Option von vielen. Es wird sich zeigen, für was ich mich am Ende entscheide. Der VfB ist der erste Ansprechpartner, da ich immer noch dahin ausgeliehen bin."

Aussagen, die sie in Stuttgart sicher gerne hören werden.