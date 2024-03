Unter den vereinslosen Profis finden sich einige Namen, die vielen Klubs gut zu Gesicht stehen würden. Der wertvollste hat eine klangvolle Vita.

Er bringt unter anderem Erfahrung aus 415 Premier-League-Spielen und 55 Einsätzen in der Champions League mit, wurde in England Meister und Pokalsieger und war spanischer Nationaltorhüter. Mit einem Marktwert von fünf Millionen Euro ist Torhüter David de Gea der wertvollste vereinslose Spieler der Welt - und das, obwohl ihm „transfermarkt.de“ mit den angepassten Marktwerten um drei Millionen Euro herabgestuft hat.

Das Niveau für europäischen Spitzenfußball hat der 1,92 Meter große Keeper nach wie vor. Zwischenzeitlich wurde er mal beim FC Bayern München als Vertreter für den verletzten Manuel Neuer gehandelt.

Ein Engagement kam jedoch nicht zustande und der Rekordmeister setzte auf Sven Ulreich. Der wird auch beim Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend, 30. März, 18:30 Uhr, im Tor stehen.

De Gea dagegen befindet sich seit seinem Aus bei Manchester United im Sommer 2023 auf Vereinssuche. Der Spanier bringt die Erfahrung aus 709 Vereins- und Länderspielen mit.

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Gewinne der englischen Meisterschaft 2013, des englischen Pokals 2016 und der Europa League 2016/17 - jeweils mit Manchester United. Zuvor hatte er in der Saison 2009/10 bereits mit Atlético Madrid die Europa League gewonnen. In der Spitze wurde de Gea mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro gelistet.

Ex-Schalker Mustafi und Ex-Dortmunder Schulz noch 600.000 Euro wert

Hinter de Gea reiht sich der französische Stürmer Andy Delort ein. Der 32-jährige Algerier kickte zuletzt für Umm Salal SC in Katar, ist seit Mitte Februar 2024 vereinslos. In Frankreich machte er sich etwa durch seine Engagements bei Montpellier HSC, AC Ajaccio und OGC Nizza einen Namen. In 259 Ligue-1-Spielen traf er 85-mal und lieferte 32 Vorlagen. Xeka, als zentraler Mittelfeldspieler zuletzt bei Stade Rennes unter Vertrag, rangiert mit einem Marktwert von drei Millionen Euro auf Rang drei.

Der wertvollste deutsche Profi ohne Verein ist der langjährige Leverkusener Karim Bellarabi, den „transfermarkt.de“ mit einem Marktwert von 600.000 Euro führt. Auch Weltmeister und Ex-Schalker Shkodran Mustafi, der ehemalige Dortmunder Nico Schulz und Ex-Frankfurter Amin Younes werden mit diesem Marktwert gelistet.