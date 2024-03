Ex-Schalke-Torhüter Alexander Nübel sorgt mit dem VfB Stuttgart für Furore. Im Sommer muss er aber wieder zum FC Bayern – wo Manuel Neuer wartet.

Als Alexander Nübel den FC Schalke 04 im Sommer 2020 verließ, stellte er sich seine Zukunft vermutlich so vor, wie sich die Gegenwart gerade anfühlt: Nübel, inzwischen 27 Jahre alt, ist die klare Nummer eins eines Bundesligisten, spielt immer wieder zu null, steht mit seinem Team vom dem Einzug in die Champions League.

Der Haken an der Sache: Von den Königsblauen ging es für ihn vor knapp vier Jahren zum FC Bayern München, in dieser Saison aber hütet Nübel das Tor für den VfB Stuttgart – was die Freude über seine starken Leistungen aber sicher nicht schmälert. Weil er aber nur auf Leihbasis bei den Schwaben ist und im Sommer wieder zum FC Bayern zurück muss, stellt sich die Frage nach seiner Zukunft: Endlich in München Fuß fassen? Noch mal zurück zum VfB Stuttgart? Oder etwas ganz anderes, aber festes? Diese Option scheint es auf jeden Fall für Alexander Nübel zu geben.

Laut portugiesischen Medien soll Sporting Lissabon stark daran interessiert sein, Alexander Nübel im Sommer zu verpflichten. Wie es heißt, soll Rúben Amorim, Trainer des Tabellenführers (ein Punkt mehr und ein Spiel weniger als Verfolger Benfica Lissabon), „ein großer Bewunderer“ des Ex-Schalkers sein, der sich in dieser Saison beim VfB Stuttgart als einer der konstantesten Bundesliga-Torhüter etabliert hat.

Davor war er aber zwei Jahre in Frankreich bei der AS Monaco aktiv. Liegt Nübels Zukunft nun wieder im Ausland?

Auch Stuttgart hofft weiter auf den Ex-Schalker Nübel

Nübel könnte bei Sporting zur Nummer eins werden: Der bisherige Stammtorhüter Antonio Adán ist länger verletzt, zudem endet der Vertrag des 36-Jährigen in Lissabon im Sommer. Und an dessen aktuellem Vertreter, Franco Israel (23) aus Uruguay, gibt es Zweifel, die Nummer eins bei dem 19-maligen portugiesischen Meister sein zu können. Notfalls kann sich Sporting auch eine Leihe vorstellen.

Weil sich Alexander Nübel beim VfB Stuttgart als sicherer Rückhalt und als Fanliebling in der laufenden Spielzeit herausgestellt hat, streben die Schwaben eine erneute Leihe des Torhüters an. „Sollte es ein Konstrukt geben, von dem alle drei Parteien profitieren können, sind wir jederzeit gesprächsbereit“, hatte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle bereits verkünden lassen.

Dritte Partei neben Alexander Nübel und dem VfB Stuttgart ist der FC Bayern. Dort steht der 27-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag. Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl zeigt sich laut einem Sky-Bericht wohl interessiert daran, den Vertrag mit Nübel zu verlängern und den Ex-Schalker erneut nach Stuttgart zu verleihen. Bis 2025 läuft beim Rekordmeister auch noch der Vertrag des dann 39 Jahre alten Nationaltorhüters Manuel Neuer. Womöglich kann Alexander Nübel ja doch mal die Nummer eins in München werden, so wie er es sich 2020 beim Abschied aus Schalker erhofft haben dürfte.