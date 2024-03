Der sechste Trainerwechsel der laufenden Bundesliga-Saison ist perfekt. Wenig überraschend muss Niko Kovac in Wolfsburg gehen.

Die 1:3-Heimniederlage des VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg war eine zu viel für Niko Kovac. Der Trainer des Bundesligisten wurde tags darauf freigestellt, das teilten die Niedersachsen am Sonntagvormittag mit. Ebenso müssen die Co-Trainer Robert Kovac und Robert Briggs gehen. Zur Nachfolgeregelung machte der Verein vorerst keine Angaben.

"Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg sind wir in der internen Aufarbeitung des Spiels und unserer Gesamtsituation zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", erklärte Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren."

Der 52-jährige Kovac trainierte die Wolfsburger seit Sommer 2022. Mehrfach stand er bereits in der Kritik, doch bekam immer wieder die Kurve mit seinem Team. Nach Platz acht in der Vorsaison zeigte der Trend in den vergangenen Wochen und Monaten allerdings deutlich nach unten.

Der VfL holte nur 25 Punkte aus 26 Partien und ist seit Mitte Dezember sieglos. Inzwischen ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte geschmolzen - viel zu wenig für die Ansprüche des Autoklubs, der beim 1:3 gegen Augsburg allerdings auch großes Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen hatte.

Kovac selbst bedankte sich in einer Vereinsmitteilung für die Zusammenarbeit bei Mannschaft, Mitarbeiter und Entscheidungsträgern. Weiter betonte er: "Natürlich bin vor allem ich als Cheftrainer enttäuscht darüber, dass es uns nicht gelungen ist, trotz vielversprechender Ansätze den Turnaround zu schaffen. Der Mannschaft, dem gesamten Klub und seinen Fans wünschen wir das Allerbeste für den weiteren Saisonverlauf und für die Zukunft."

Damit ist der sechste Trainerwechsel der laufenden Saison perfekt. Zuvor gab es Trennungen beim FC Augsburg (Jess Thorup für Enrico Maaßen), zweimal in Mainz (Jan Siewert für Bo Svensson, Bo Henriksen für Siewert), bei Union Berlin (Nenad Bjelica für Urs Fischer) und beim 1. FC Köln (Timo Schultz für Steffen Baumgart).