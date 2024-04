Bundesligist VfL Bochum reist am 30. Spieltag zum VfL Wolfsburg. Das sind die Aufstellungen der beiden Teams in dem Krisengipfel.

Vor dem 30. Spieltag der Bundesliga ist klar: Der VfL Bochum braucht dringend Punkte, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Das formstarke Mainz 05 rückt als Tabellen-16. immer näher an die Bochumer heran, lediglich ein mickriger Zähler liegt zwischen den beiden Klubs.

Wie groß dieser Vorsprung nach dem 30. Spieltag ist, haben die Bochumer selbst in der eigenen Hand. Denn die Elf von Trainer Heiko Butscher ist zu Gast beim kriselnden VfL Wolfsburg, der auf dem 14. Tabellenplatz steht.

Die Wölfe liegen nur einen Punkt vor dem VfL und müssen ebenfalls um den Klassenerhalt zittern, was vor allem an der katastrophalen Rückrunde liegt, in der die Niedersachsen lediglich acht Zähler einfahren konnten. Nur der SV Darmstadt hat weniger Punkte in der laufenden Rückserie geholt, sodass Ralph Hasenhüttl an der Seitenlinie von Niko Kovac übernahm.

Im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim gibt es bei den Bochumern keine Veränderungen in der Startformation, Butscher vertraut also derselben Elf.

Aufstellung Wolfsburg: Pervan - Fischer, Bornauw, Lacroix, Zesiger, Gerhardt - Arnold, Vranckx - Baku, Wind, Tiago Tomas Bank Wolfsburg: Klinger, Maehle, Kaminski, Majer, Paredes, Svanberg, Wimmer, Behrens, Sarr Aufstellung Bochum: Riemann - Passlack, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger, Asano - Hofmann Bank Bochum: Luthe, Gamboa, Oermann, Ordets, Wittek, Antwi-Adjei, Daschner, Förster, Broschinski

Das sagen die beiden Trainer vor dem Spiel:

Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg): "Wir müssen in einem Heimspiel entscheiden, wie viel Offensivpower wir auf den Platz bekommen. Es ist aber auch wichtig, dass wir gegen einen unangenehmen Gegner taktisch diszipliniert sind. Es kommt darauf an, diesen Spagat hinzubekommen."

Heiko Butscher (VfL Bochum): "Es ist immer schwierig, sich in einen anderen Verein hineinzuversetzen. Fakt ist, sie sind in der Tabelle nicht weit von uns entfernt. Wir wussten von Anfang an, dass wir im Abstiegskampf sind. Und genau so gehen wir auch in dieses Spiel. Mir ist es wichtig, dass wir das Bewusstsein, die Überzeugung haben, nach Wolfsburg zu fahren und das Spiel zu gewinnen. Das müssen wir in jeder Phase der Partie ausstrahlen und mutig sein. Wir haben ganz klar das Ziel, dahinzufahren und das Spiel für uns zu entscheiden, um dann Wolfsburg mit reinzuziehen."