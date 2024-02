Der VfL Bochum reist nach dem Sieg gegen den FC Bayern München zu Borussia Mönchengladbach. RS sprach im Vorfeld mit Kevin Stöger.

Kevin Stöger, haben Sie den Sieg gegen den FC Bayern München mental schon verarbeitet?

Das Spiel war natürlich unfassbar geil. Das bleibt im Kopf. Ganz Bochum hatte im Anschluss einen schönen Tag, jeder ging gerne zur Arbeit. So Spiele hat man nicht oft, deswegen soll man sie auch genießen.

Nervenstark beim Elfmeter, laufstärkster Spieler, die meisten Ballkontakte beim VfL. Dazu die Ecke zum 2-1. Was sagen Sie zu ihrer Leistung?

Es war einfach von der ganzen Mannschaft ein Topspiel. Natürlich hatten wir auch etwas Glück, das gehört aber auch dazu. Dafür hatten wir in einigen Heimspielen Pech. Ich denke, dass der Sieg nicht unverdient war. Ich möchte ungerne über meine persönliche Leistung sprechen. Wir haben es als Team und jeder einzelne super gemacht. Man hat gesehen, dass wir als Einheit auf dem Platz standen. Nur so geht es beim VfL Bochum.

Es war auffällig, wie sich die Mannschaft gegenseitig unterstützte und jeder Zweikampf gefeiert wurde. Ein Schlüssel zum Erfolg?

Das war einfach eine enorm geile Mannschaftsleistung. Wir haben uns bei jeder Grätsche gegenseitig gefeiert, die Fans haben uns auch mitgenommen. Wir aber auch die Fans, wir haben sie durch gute Aktionen gepusht: Grätschen, Chancen, Standards. Das ist das, was den VfL Bochum auszeichnet, gerade zu Hause. Keiner kommt gerne zu uns, weil wir eklig sind.

Am Samstag (15.30 Uhr, live im RS-Ticker) geht es zu Borussia Mönchengladbach. Da werden böse Erinnerungen an die schwache erste Halbzeit wach, die am Ende zu einer 1:3-Pleite führte. Zeit für eine Korrektur?

Man weiß natürlich, wie wir das Hinspiel gespielt haben. Aber wir haben auch gegen Bayern im Hinspiel eine ordentliche Klatsche kassiert. Und ich glaube man hat von der ersten Minute an gesehen, dass uns das nicht im Kopf geblieben ist oder uns beeinträchtigte. Genau so ist es gegen Gladbach. Wir haben wieder die Chance, wir beginnen bei 0:0 und wollen natürlich das Ergebnis aus der Hinrunde korrigieren. Wenn wir genau so spielen und verteidigen wie gegen Bayern, dann können wir da den nächsten Schritt machen. Dieses Spiel ist enorm wichtig, weil man die Tabelle kennt. Man weiß, wo Gladbach steht und wie viele Punkte wir haben. Deswegen wird es nicht einfach, aber wir sind heiß.

Zuletzt zeigte sich der VfL auswärts immer mutig. Klappt es so mit dem nächsten Auswärtssieg?

Wir fahren ganz klar nach Gladbach, um drei Punkte mitzunehmen und nach dem Spiel mit unseren Fans zu feiern. Ich denke, wenn wir so weiter machen wie in den letzten Wochen, dann ist das definitiv realistisch. Natürlich müssen wir aber auf dem Patz Vollgas geben. Wir brennen jedenfalls.

cm/gp