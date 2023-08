Derby gegen BVB: Letzter VfL-Heimsieg vor 16 Jahren, Bilanz macht dennoch Hoffnung

Zuletzt konnte der VfL Bochum ein Derby gegen Borussia Dortmund vor heimischem Publikum im Jahr 2007 gewinnen. Seit dem Wiederaufstieg blieb es anne Castroper aber stets knapp.

Nach dem Pokal-Aus in Bielefeld (1:4 i.E.) und der deftigen Klatsche zum Bundesliga-Auftakt in Stuttgart (0:5) braucht der VfL Bochum dringend ein Erfolgserlebnis. Ein Derbysieg gegen Borussia Dortmund vor heimischem Publikum wäre wohl genau der richtige Schritt, um wieder für positive Stimmung anne Castroper zu sorgen.

Allerdings: Zuletzt gelang das am 10. März 2007. Es war der 25. Spieltag der Saison 2006/07, als sich der VfL zuhause mit 2:0 gegen den BVB durchsetzte. Ein überragender Theofanis Gekas, der sich in dieser Spielzeit mit 20 Treffern zum Torschützenkönig krönte, sorgte mit seinem Doppelpack für den Erfolg.

Seitdem empfing der VfL den BVB sechsmal, nie sprang ein weiterer Sieg dabei herum. Das klingt jedoch deutlich negativer, als es ist. Denn dreimal gab es immerhin einen Punkt. Besonders seit der Bundesliga-Rückkehr stellte sich das Gastspiel in Bochum für den BVB stets als besonders ungemütlich heraus.

Zweimal 1:1 seit dem Wiederaufstieg

In der Liga gab es seitdem in beiden Spielzeiten ein 1:1-Unentschieden. Besonders denkwürdig war die Punkteteilung am 30. Spieltag der Vorsaison. Die frühe Bochumer Führung glich Adeyemi noch aus. Im zweiten Durchgang wurde der Dortmunder Torschütze dann von Danilo Soares klar im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied auf Weiterspielen, auch der VAR korrigierte ihn nicht - und verwehrte dem BVB möglicherweise die Chance auf den entscheidenden Sieg zur Meisterschaft.

In der vergangenen Spielzeit trafen die beiden Vereine auch zum zweiten Mal überhaupt im DFB-Pokal aufeinander - und wieder wurde es knapp. Kevin Stöger glich den 50-Meter-Strahl von Emre Can per strittigem Handelfmeter zunächst aus, doch BVB-Kapitän Marco Reus besorgte die 2:1-Entscheidung für Schwarz-Gelb.

3:4-Spektakel in Dortmund

Den letzten Derbysieg gegen die Dortmunder gab es allerdings im Signal Iduna Park. Am 32. Spieltag der Saison 2021/22 gab der VfL zunächst eine frühe 2:0-Führung aus der Hand, drehte aber in der Schlussphase wiederum das 2:3 zu einem 4:3-Auswärtssieg.

Insgesamt trafen beide Teams bislang 70-mal aufeinander. 31 Siegen der Dortmunder stehen 17 VfL-Erfolge gegenüber. 22 Duelle endeten Unentschieden.