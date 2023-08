VfL Bochum: B-Elf verliert zweiten Test gegen Luton Town - Wieder ein Dabrowski "anne Castroper"

Im zweiten Teil des Testspiel Doppelpacks gelang Luton Town die Revanche für die erste Niederlage. Der VfL Bochum unterlag den Engländern mit 1:3.

Nachdem die erweiterte Stammformation des VfL Bochum im ersten Test des Tages den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town noch 2:1 geschlagen hatte, gelang den Gästen im zweiten Teil des Doppeltests die Revanche. Am Ende gewann Luton Town 3:1 (1:1).

Gerade zu Beginn stotterte der Motor der komplett durchgewechselten Bochumer, die fast schon folgerichtig nach 14 Minuten in Rückstand gerieten. Ein Missverständnis in der VfL-Defensive ließ Luke Berry alleine auf Michael Esser zulaufen und das 1:0 markieren.

Aber etwas überraschend schlug der VfL unmittelbar zurück: Jordi Osei-Tutu setzte eine gute Flanke, in der Mitte kam Matus Bero zum Kopfball und ließ dem Gästekeeper keine Chance (17.). So ging es dann in die Halbzeit, neben einer Gelegenheit für Simon Zoller passierte insgesamt nicht viel. Aber auch die zweite VfL-Elf zeigte sich nach den Startschwierigkeiten verbessert.

Wieder ein Dabrowski "anne Castroper"

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte der VfL noch eine besondere Geschichte: Luc Dabrowski, Sohn von RWE-Trainer und Ex-VfL-Spieler Christoph Dabrowski, kam für Noah Loosli in die Partie. Der 17-Jährige ist in diesem Sommer in die U19 des VfL Bochum aufgerückt und lief nun erstmals für die Profis an der Castroper Straße auf.

VfL Bochum: Esser – Bozickovic (61. Passlack), Römling (77. Günes), Loosli (46. Dabrowski) – Osterhage (85. Mahmoud) – Gamboa (61. Hartwig), Förster (46. Daschner, 77. Etse), Bero (61. Njike Nana), Osei-Tutu (85. Nzeba-Bost) – Zoller (85. Bernsdorf), Broschinski (46. Koerdt). Tore: 0:1 Berry (14.), 1:1 Bero (17.), 1:2 Adebayo (70.), 1:3 Campbell (75.). Zuschauer: 8400.

Insgesamt setzte Trainer Thomas Letsch mit Dabrowski, Jean-Philippe Njike Nana, Lennart Koerdt, Julian Etse, Ciwan Günes, Mohammad Mahmoud, Jan Nzeba-Bost, Luca Bernsdorf und Niko Bozickovic bis zum Abpfiff gleich neun U19-Spieler ein. Das merkte man dem Spiel auch an, die Schwierigkeiten der Bochumer wurden größer und die Engländer wussten das auszunutzen.





Zunächst brachte Elijah Adebayo den Aufsteiger in die Premier League aus kurzer Distanz nach Hereingabe von rechts in Führung (70.), dann legte Allan Campbell das 3:1 nach einem Konter nach und entschied den zweiten Test des Tages für Luton Town. mit gp