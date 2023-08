VfL Bochum: Deutliche Steigerung und Bernardo-Debüt gegen Luton Town

Der VfL Bochum hat im ersten Teil des Doppeltests Luton Town mit 2:1 geschlagen. Neuzugang Bernardo debütierte, ein Angreifer musste nach einem Foul ausgewechselt werden.

Teil Eins des Doppeltests zur Saisoneröffnung beim VfL Bochum endete mit einem 2:1 (1:1) über Luton Town. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt gegen Arminia Bielefeld in der ersten Runde des DFB-Pokals zeigte sich der VfL im Gegensatz zu den bisher schwachen Testspielen gegen den Premier-League-Aufsteiger deutlich verbessert.

Mit Dreierkette und mit den drei Neuzugängen Noah Loosli, Lukas Daschner und Felix Passlack in der Startelf begann der VfL die Partie. Der unter der Woche verpflichtete Brasilianer Bernardo nahm im ersten Test zunächst auf der Bank Platz.

Der Start gelang dem VfL, der Bundesligist zeigte den 8400 Zuschauern ein deutlich verändertes Gesicht zu den Testspielen zuvor. So hatten die Hausherren nicht nur die erste Chance durch Philipp Hofmann (4.), sondern gingen in der Anfangsphase schnell in Führung. Neuzugang Lukas Daschner setzte sich im Mittelfeld gut durch und bediente Kevin Stöger mustergültig – der noch abgefälschte Abschluss aus zehn Metern brachte die Bochumer in Führung (9.).

Insgesamt zeigten die Bochumer und gerade Daschner eine ansprechende Leistung. Erst bediente der Neuzugang Angreifer Takuma Asano, der per Kopf an Torhüter Thomas Kaminski scheiterte (24.), dann zielte er selbst aus der Distanz knapp drüber (27.) Der VfL war spielbestimmend.





Mit der ersten echten Torchance für Luton Town war das aber Geschichte und die Bochumer Standardprobleme aus den vorherigen Tests wieder da. Bei einem Eckball gewährte die Defensive Tom Lockyer zu viel Platz, der Kapitän nickte wuchtig zum Ausgleich ein (38.). Mit dem Gegentreffer verlor der VfL ein wenig den Faden, ging aber mit dem 1:1 in die Kabine.

Schema: VfL Bochum: Riemann – Loosli (46. Bernardo), Ordets, Masovic – Antwi-Adjei, Losilla, Daschner (61. Bero), Stöger, Passlack (61. Gamboa) – Asano (90+2 Mahmoud), Hofmann. Luton Town: Kaminski - Giles, Bell, Lockyer, Kabore - Nakamba, Clark, Mpanzu - Ogbene, Morris, Chong. Tore: 1:0 Stöger (9.), 1:1 Lockyer (38.), 2:1 Asano (51.). Schiedsrichter: Arne Aarnink. Gelbe Karten: Antwi-Adjei - Chong. Zuschauer: 8400.

Im zweiten Durchgang feierte Bernardo dann sein VfL-Debüt, für ihn blieb Loosli in der Kabine. Und der Neuzugang erlebte einen Traum-Einstand. Nur kurz nach dem Seitenwechsel fand Stöger mit einem langen Ball perfekt den startenden Asano, der verfolgt von zwei Verteidigern unhaltbar zum 2:1 einschoss (51.).

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem VfL, weitestgehend die Kontrolle zu behalten. Die Chancenverwertung ließ aber zu wünschen übrig, beste Gelegenheiten zum 3:1 wurden ausgelassen. Sowohl der eingewechselte Matus Bero (72.) und Stöger (74.) als auch Hofmann und Christopher Antwi-Adjei per Doppelchance (75.) konnten nicht erhöhen.

Rüdes Foul an Asano

Einen Schockmoment gab es aber noch für den VfL: Nach einem rüden Foulspiel musste Torschütze Asano behandelt und schließlich vom Feld geführt werden.

Nach dem zweiten Teil des Testspiel Doppelpacks gegen Luton Town geht der Fokus für den VfL dann endlich auf den Pflichtspielstart. Am kommenden Samstag (12. August, 18 Uhr) geht es im Pokal auf die Alm zu Arminia Bielefeld. mit gp