Schalke: Reis mit vernichtendem Fazit nach Hoffenheim-Pleite

Nicht nur die Schalke-Spieler gingen nach dem 0:2 bei der TSG Hoffenheim mit der eigenen Leistung hart ins Gericht. Auch Thomas Reis fällte ein erschütterndes Urteil.

Der FC Schalke war in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga lange ungeschlagen und konnte sich so mit viel Herz und Einsatz wieder zurück in den Abstiegskampf kämpfen.

Doch nach dem 0:3 zuhause gegen Bayer Leverkusen gab es nun das 0:2 gegen die TSG Hoffenheim. Dabei gab es - vor allem vor der Pause - eine sehr fragwürdige Leistung. Und das im Abstiegskampf - das konnte auch S04-Trainer Thomas Reis nicht wirklich erklären.

Nach dem Spiel war er konsterniert. Er musste hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gehen: "Ich habe nur eine Mannschaft gesehen, die im Abstiegskampf alles investiert hat, das war Hoffenheim. Die erste Hälfte war eines Abstiegskampfes nicht würdig. Es war unterirdisch, wenn man sieht, wie wir die Tore kassieren."





Das nutzte die TSG aus, auch wenn Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war: "Der Zusammenhalt der Mannschaft ist sehr wichtig. Wir kriegen das aktuell auch auf den Platz gebracht. Wir feiern auch kleine Aktionen. Wir wussten, wie Schalke verteidigt. Da sind wir öfter hinter die Kette gekommen. Wir hatten viele Chancen, aber die Effizienz war diesmal nicht unsere Stärke. Die zweite Halbzeit hat mir nicht gut gefallen, da haben wir zu spät unsere Kompaktheit gefunden. Die Wechsel haben uns dann stabilisiert.

Während Schalke vor dem so wichtigen Heimspiel am Freitag (20:30 Uhr) gegen Hertha BSC mächtig unter Druck steht, hat sich Hoffenheim mit drei Siegen in Serie aus dem Tabellenkeller etwas befreien können.

Nun geht es am Samstag (15:30 Uhr)zu den Bayern, Matarazzo kann mit neuem Selbstvertrauen zum Rekordmeister fahren. Er betont: "Da wollen wir jetzt auch was holen."