Schalke: "Tor des Monats" - Auszeichnung für "Torjäger" Marius Bülter

Auszeichnung für Marius Bülter! Nach dem 1:1-Remis gegen den FC Augsburg erfuhr der Schalke-Profi, dass er das "Tor des Monats Februar" erzielte.

Besondere Auszeichnung für Marius Bülter: Der Offensivspieler des FC Schalke 04 hat das "Tor des Monats Februar" erzielt.

Der Hacken-Kunstschuss des 29-Jährigen beim 2:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart vom 25. Februar erhielt mehr als 123.000 Stimmen.

Bülter setzte sich im von der ARD-Sportschau ausgerichteten Voting - RevierSport berichtete - gegen Marton Dardai (Hertha BSC), Thomas Eisfeld (Rot-Weiss Essen), Paulina Krumbiegel (TSG 1899 Hoffenheim) und Manfred Starke (VfB Oldenburg) durch.

Es lief die 40. Spielminute in der Verltins-Arena, als Rodrigo Zalazar auf der rechten Seite im Tempodribbling Borna Sosa versetzte und anschließend einen präzisen Pass ins Zentrum spielte.

Seit 1971 wählen die Zuschauer der ARD-Sportschau Monat für Monat die besten und spektakulärsten Tore und küren jeweils einen dieser Treffer zum "Tor des Monats".

Diese Hereingabe verwertete Bülter aus vollem Lauf mit der rechten Hacke ins linke untere Eck. Zufall war das Tor nicht. Denn auf die gleiche Art und Weise netzte der Offensivspieler bereits im November 2021 im Zweitligaspiel gegen den SV Sandhausen ein.

Es ist das 29. Mal, dass ein Schalker das Tor des Monats erzielt. Zuletzt ist dies Rodrigo Zalazar mit seinem Kunstschuss im Mai 2022 gegen den 1. FC Nürnberg gelungen. Für Bülter war es eine Premiere.





Spätestens nach dieser Auszeichnung kann der Flügelstürmer von einem fulminanten Start ins Jahr 2023 sprechen. Denn Schalke ist nach dem 1:1-Remis in Augsburg seit nunmehr acht Spielen ungeschlagen. Noch mehr: Bülter erzielte in den letzten vier Partien jeweils einen Treffer und hat somit einen großen Anteil am Schalker Lauf. Insgesamt kommt er auf sechs Tore in 24 Einsätzen und entpuppt sich als Schalkes Torjäger. Und nun kommt noch diese persönliche Auszeichnung hinzu.