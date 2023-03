Tor des Monats Februar: Schalke- und RWE-Profi stehen zur Wahl

Die ARD-Sportschau hat die fünf nominierten Tore für Wahl "Tor des Monats" im Februar 2023 bekanntgegeben. Mit dabei: Zwei Profis aus dem Revier.

Seit 1971 wählen die Zuschauer der ARD-Sportschau Monat für Monat die besten und spektakulärsten Tore und küren jeweils einen dieser Treffer zum Tor des Monats. Auch im Februar 2023 gab es wieder viele tolle Treffer.

Fünf Treffer stehen zur Auswahl. Darunter auch die Tore von Marius Bülter (FC Schalke 04) und Thomas Eisfeld (Rot-Weiss Essen).

Bülter traf beim 2:1-Sieg der Schalker über den VfB Stuttgart sehenswert per Hacke zur 2:0-Führung. Eisfeld hingegen besorgte die Essener 1:0-Führung beim 2:0-Erfolg über Borussia Dortmund II mit einem fulminanten Volleschuss aus 16 Metern in den Giebel - ein unhaltbares Ding!

Neben den Treffern der Revierfußballer Bülter und Eisfeld stehen auch die Tore von Marton Dardai (Hertha BSC), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim Frauen) und Manfred Starke (VfB Oldenburg) zur Wahl.

Unter diesem Link können Sie sich die fünf Traumtore in einem Video ansehen.

Zur Erinnerung: Für das "Tor des Jahres 2022" waren auch ein RWE- und MSV-Profi nominiert. Nämlich Essens Isaiah Young für seinen tollen Solo-Lauf-Treffer gegen Fortuna Düsseldorf II und Duisburgs Vincent Müller für sein Torwart-Tor aus über 70 Metern gegen den SV Meppen.

Doch diese Buden schafften es nicht auf das Podium. Den Treffer im Jahr 2022 erzielte Lukas Podolski.

Anfang November trug er so zum 4:1-Erfolg seines Klubs Gornik Zabrze in der polnischen Meisterschaft bei Pogon Stettin bei. 41,97 Prozent der Sportschau-Zuschauer stimmten für den Weltmeister von 2014.

Podolski ist in der Liste der Torschützen des Monats schon seit einer Weile unerreicht. Mit nun 13 prämierten Treffern hat er fast doppelt so viele erzielt wie Jürgen Klinsmann, der mit sieben Toren auf Rang zwei folgt. Sein erstes Tor des Monats erzielte Podolski im Januar 2004, allein im Jahr 2005 gelang ihm das Kunststück viermal. Tor Nummer 12 gelang Podolski im März 2017 in seinem Abschiedsspiel in der deutschen Nationalmannschaft. Sieben seiner 13 gewählten Tore feierte er für seinen Heimatklub 1. FC Köln.