VfL Bochum gegen Schalke: Losilla glaubt an Tore, den Heimsieg und den Heimvorteil

Auch beim Revierderby gegen Schalke 04 muss der VfL Bochum ohne Kapitän Anthony Losilla auskommen. Er ist davon überzeugt, dass die Negativserie am Samstag endet.

Zwei Spiele Sperre muss Anthony Losilla absitzen. Letztmals im Derby gegen Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) sitzt der Kapitän des VfL Bochum auf der Tribüne. Am kommenden Freitag (10. März, 20:30 Uhr) beim 1. FC Köln kann der Routinier wieder mitwirken. Wir haben mit Losilla vor dem Kellerduell gegen Schalke gesprochen.

Anthony Losilla, vier Pflichtspiele, vier Niederlagen. In den vier Begegnungen gab es nur ein Elfmetertor für den VfL, was funktioniert momentan nicht?

Wir wissen, dass wir offensiv und defensiv effizienter sein müssen. Wir kassieren zu viele Tore, das ist Fakt. Das war auch der Schwerpunkt unter der Woche. Offensiv sind wir leider auch nicht gefährlich derzeit. Ich bin überzeugt, dass am Samstag ein paar Tore für uns fallen werden.

Wie gehen Ihre Teamkollegen mit der momentanen Situation um? Schließlich steht am Samstag ein vielleicht vorentscheidendes Spiel auf dem Programm?

Ja, jeder weiß, wie wichtig das ist. Aber für Schalke auch, die sind vor der Partie noch drei Punkte hinter uns. Wenn wir ein positives Ergebnis holen, sind wir sechs Zähler vor Schalke. Die Jungs wissen, worum es geht und sind voll fokussiert.

Erstmals hat man das Gefühl, dass im Fanlager eine gewisse Skepsis herrscht, viele sehen im VfL nach den letzten Ergebnissen den Außenseiter im Derby? Hält die Mannschaft dem Druck stand?

Ganz ehrlich, das kann man verstehen, wenn die Ergebnisse nicht positiv sind. Aber die Fans haben gezeigt, sie stehen hinter uns. Sie werden uns auch gegen Schalke pushen. Zusammen werden wir einen Sieg holen.

Schalke-Torwart Ralf Fährmann rechnet für sein Team mit einem Heimspiel in Bochum, halten Sie diese Einschätzung für realistisch?

Er kann denken, was er will. Er hat nicht so oft hier bei uns im Stadion gespielt, sonst hätte er so etwas niemals gesagt. Unsere Fans sind fantastisch, sie werden doppelt so laut wie die Schalker sein. Das wird eine geile Stimmung für unsere Mannschaft. cb / gp