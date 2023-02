Bochum vor Schalke: "Es gibt keinen Grund, um unruhig zu werden"

Der VfL Bochum bittet am Samstag (4. März, 15.30 Uhr) den FC Schalke 04 zum heißen Tanz "anne Castroper". Thomas Letsch sieht keinen Grund, um unruhig zu werden.

Der Tabellen-Vorletzte trifft auf das Bundesliga-Schlusslicht: Mehr Kellerduell geht gar nicht, wenn am Samstag (15.30Uhr, RevierSport-Liveticker) der VfL Bochum den FC Schalke 04 empfängt.

RevierSport hat mit VfL-Trainer Thomas Letsch gesprochen.

Thomas Letsch über...

... eine mögliche Unruhe im Verein: "Dafür gibt es keinen Grund. Wir sind uns bewusst, dass wir in Bremen ein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir sind uns auch der aktuellen Situation bewusst. Aber alle die dachten, dass wir zu diesem Zeitpunkt komplett aus der Abstiegszone sein werden, die Leute waren dann blauäugig. Es war uns allen klar, dass es ein langer Kampf wird. Wir haben jetzt eine Phase, in der wir uns natürlich aus den Spielen gegen Freiburg und Bremen mehr ausgerechnet haben. Aber das haben wir nicht geschafft, weil wir das Spiel gegen Freiburg nicht auf unsere Seite ziehen konnten und in Bremen einfach schlecht waren.

... Situation vor dem Schalke-Spiel: "Wir müssen jetzt gegen Schalke die Leistung abrufen, die wir bisher immer abgerufen haben. Wir haben Zuhause nur ein Spiel verloren. Es liegt alles in unserer Hand. Solange das der Fall ist, gibt es auch keinen Grund, um unruhig zu werden."

Sie haben sich eine gute Basis geschaffen. Aber wir haben drei Punkte mehr als Schalke und so müssen wir auch in das Spiel gehen. Wir wissen, dass da ein kampfstarker Gegner auf uns zukommt. Thomas Letsch

... personelle Lage: "Danilo Soares hat wieder mittrainiert und ist fit. Ivan Ordets hat Teile des Trainings mitgemacht. Da sieht es auch gut aus. Gerrit Holtmann ist für das Wochenende noch kein Thema. Da hoffen wir auf die nächste Woche. Cristian Gamboa braucht noch Zeit. Da müssen wir vorsichtiger sein und ihm mehr Zeit geben. Zudem sind zwei Spieler (Silvere Ganvoula und Jordi Osei-Tutu, Anm. d. Red.) etwas erkältet, die aber am Mittwoch oder Donnerstag wieder dabei sein werden."

... den FC Schalke 04: "Der Gegner hat sich wieder herangepirscht an die Nicht-Abstiegsplätze und hat jetzt fünf Spiele in Folge nicht verloren. Sie haben sich eine gute Basis geschaffen. Aber wir haben drei Punkte mehr als Schalke und so müssen wir auch in das Spiel gehen. Wir wissen, dass da ein kampfstarker Gegner auf uns zukommt." wozi mit gp