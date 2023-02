VfL Bochum vor Bayern: „Wir haben die Qualität, um diese Mannschaft zu ärgern“

Kurz nach dem Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund geht es für den VfL Bochum in der Bundesliga weiter. Als klarer Außenseiter geht es zum FC Bayern.

Der VfL Bochum muss am Samstag beim FC Bayern München ran (11. Februar, 15:30 Uhr). Der Tabellenführer geht zuhause selbstverständlich als der klare Favorit in das Spiel. Verstecken wolle man sich aber nicht. Das bittere Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund sei bereits abgehakt, wie Kapitän Anthony Losilla berichtete.

Erst am Mittwoch musste das Team von Thomas Letsch im Pokal ran. In einem knappen Spiel setzte sich der BVB am Ende mit 2:1 durch. „Es war ein relativ gutes Spiel von uns gegen eine starke Dortmunder Mannschaft. Aber das Ding haben wir trotzdem verloren“, blickte Losilla zurück. Doch die Partie sei nun Geschichte. „Wir konnten viel von dem Spiel mitnehmen und werden selbstbewusst nach München fahren.“

Dass dem VfL zwischen den Spielen gegen Dortmund und in München weniger als 72 Stunden blieben, macht die Sache nicht einfacher. Besonders nach dem harten Abnutzungskampf auf tiefem Geläuf am Mittwoch. „Noch bin ich ein bisschen müde, das ist aber auch vollkommen normal, weil wir erst am Mittwochabend gespielt haben“, gestand Losilla am Freitagmorgen. „Aber die Zeit reicht, um sich zu erholen. Das heißt, wir machen weniger im Training und die, die starten werden, werden am Samstag auf jeden Fall fit sein, um gegen München zu spielen.“

Dass der VfL dann der klare Außenseiter ist, das weiß auch der Kapitän. „Aber wir wollen auch nicht dahinfahren und sagen, komm, das Spiel ist sowieso verloren, lasst uns einfach etwas Spielpraxis bekommen. Auf keinen Fall.“

Losilla denkt nicht mehr an die 0:7-Klatsche

Der Franzose hofft, dass die Bochumer ihr eigenes Können auf den Rasen bringen. „Das Wichtigste für uns ist, die Sachen, die wir aktuell gut machen, auch gegen München umzusetzen. Es ist die beste Mannschaft in Europa, aber wir haben die Qualität, um diese Mannschaft zu ärgern.“

Im Hinspiel hat das allerdings überhaupt nicht funktioniert. Vor heimischem Publikum gab es eine 0:7-Klatsche. „Zum Glück denke ich nicht mehr an diese Niederlage am dritten Spieltag. Das sind Niederlagen, die wehtun, keine Frage. Aber seitdem haben wir uns auch verbessert und wissen, wenn wir so eine starke Mannschaft spielen lassen, dann haben sie die Qualität, um deutlich zu gewinnen. Aber das wollen wir auf keinen Fall“, kündigte Losilla an.

In der vergangenen Saison hieß es im Hinspiel ebenfalls 7:0 für die Bayern. Das Rückspiel entschieden die Bochumer dann aber fulminant mit 4:2 für sich. Vielleicht kann sich die Geschichte am Samstag ja wiederholen. dz mit gp