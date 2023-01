Schalke: Fanclub-Verband - Das ist die neue Vorsitzende von 55.000 S04-Anhängern

Der Schalker Fanclub-Verband hat mit Melanie Illburger eine neue Vorsitzende. Wir stellen die 46-Jährige vor.

Der Schalker Fanclub-Verband (SFCV) hat eine neue Vorsitzende. Am vergangenen Freitagabend wurde Melanie Illburger in ihr neues Amt gewählt.

Die 46-Jährige Recklinghäuserin hat den Vorstands-Vorsitz von Marion Heim übernommen, die aus privaten Gründen zurückgetreten ist. Illburger gehörte bereits zuvor dem Vorstand des SFCV an und ist nun quasi aufgerückt. "Das stimmt, das haben wir am Freitag so entschieden", bestätigt Illburger gegenüber RS.

Die Bauzeichnerin war bei der letzten Mitgliederversammlung des SFCV im September 2021 mit den drittmeisten Stimmen in den Vorstand gewählt worden. "Die meisten Stimmen hatte Michael Riedmüller, der in den Aufsichtsrat des S04 entsandt wurde. Die zweitmeisten hatte Marion Heim. Und ich war eben an dritter Stelle. Insofern war es naheliegend, dass ich das Amt von ihr übernehme", erklärt Illburger.

Viel ändern werde sich laut Illburger für sie nicht. Vielleicht stehe sie nun etwas mehr im Fokus, aber der Vorstand des SFCV verstehe seine Aufgabe gesamtheitlich. Daher sei Kontinuität gewährleistet.

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Melanie Illburger über den drohenden Abstieg

Dennoch wolle sie Akzente setzen. So sei die wichtigste Aufgabe, die vielfältige Schalker Fankultur weiter zusammenzuführen. Denn das sei gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen sich S04 befinde, das wichtigste Pfund, mit dem der Klub auch in Zukunft wuchern könne. "In den letzten eineinhalb Jahren ist das Miteinander der verschiedenen Fanorganisationen bereits wieder viel intensiver und auch besser geworden", so Illburger. "Auch, weil der Verein selbst wieder einen ganz anderen, bodenständigen Weg mit seinen Fans und seiner Kommunikation auf Augenhöhe eingeschlagen hat. Auf diesem Weg wollen und müssen wir weitermachen. Denn uns alle eint ja die Liebe zum FC Schalke."

Und das gelte gerade auch in aktuell stürmischen Zeiten und mit Blick auf den drohenden Wiederabstieg. In der nun beginnenden Restrunde wolle man gemeinsam alles versuchen, genau das zu verhindern. "Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt", meint die Mutter einer erwachsenen Tochter.

Illburger, die auch den Recklinghäuser Schalke-Fanclub "schön blau 08" leitet, steht nun der größten aller Schalker Fanorganisationen vor. Denn im SFCV sind 850 eingetragene Fan-Clubs mit mehr als 55.000 Mitgliedern registriert. Hinzu kommen noch zahlreiche nicht eingetragene Fan-Clubs, Mitglieder sowie viele Freunde, Fans und Partner. Ihre bisherige Position im Vorstand übernimmt Ludger Derijk.