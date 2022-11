VfL Bochum: Torwart könnte den Verein im Winter verlassen

Der VfL Bochum könnte in der Winterpause einen Torwart an den 1. FC Nürnberg verliehen. Michael Esser soll den verletzten Christian Mathenia ersetzen.

Michael Esser könnte noch im Winter den VfL Bochum verlassen. Das berichtet der Kicker am Donnerstag. Demnach sei der 1. FC Nürnberg an dem 35-Jährigen Schlussmann interessiert.

Bei den Clubberern ist die Saison für Stammkeeper Christian Mathenia frühzeitig beendet. Er hat sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Nach der bitteren Diagnose suchen die Verantwortlichen um den Sportdirektor Dieter Hecking nun nach einem Ersatz. Dieser soll offenbar „Bruno“ Esser werden.

Der in Castrop-Rauxel geborene Schlussmann ist in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. Auch unter dem neuen Trainer Thomas Letsch ist er die klare Nummer zwei beim Bundesligisten geblieben. Der Vertrag des Torhüters läuft zum Saisonende ohnehin aus, weshalb die Nürnberger laut Kicker auch hoffen, dass keine Ablöse fällig werden sollte und wenn nur eine geringe.

Esser war einst aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft des VfL Bochum aufgerückt. 2015 führte ihn dann der Weg zu Sturm Graz, danach war er Stammkeeper beim SV Darmstadt, bei Hannover 96, zwischendurch auch ein Jahr Ersatzkeeper bei der TSG Hoffenheim.

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kehrte Esser als Ersatzmann zum VfL Bochum zurück, kommt seither jedoch nur auf drei Einsätze in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Darunter aber immerhin beim sensationellen 4:2-Sieg gegen den FC Bayern München. Damals war Stammkeeper Riemann am Coronavirus erkrankt und zum Zuschauen gezwungen.

Der VfL Bochum hat neben Esser und Riemann noch zwei weitere Torhüter im Kader. Schließlich wurde Marko Johansson vom Hamburger SV ausgeliehen, nachdem sich Paul Grave einer Schulteroperation unterziehen musste.

In der Winterpause haben die Nürnberger gerade einmal zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Daher dürfte es ein zu großes Risiko sein, auf die unerfahrenen Carl Klaus (28, vier Zweitliga-Einsätze) und Jan Reichert (21, wartet noch auf sein Bundesliga-Debüt) zu setzen.