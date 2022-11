Schalke: Manuel Neuer reagiert auf Pfiffe der Fans - "Ein bisschen Liebe dabei"

Gelsenkirchen. Manuel Neuer wurde mit Pfiffen in seiner Geburtsstadt empfangen - auch elf Jahre nach seinem Abschied von Schalke 04. Darauf reagierte er gelassen.

Elf Jahre liegt der Wechsel von Manuel Neuer zum FC Bayern inzwischen schon zurück – doch einige Fans von Schalke 04 haben dem Nationaltorwart den Abgang noch nicht verziehen. Auch am Samstagabend wurde der gebürtige Gelsenkirchener wieder mit Schmähgesängen und Pfiffen von den S04-Anhängern begrüßt.

„Da ist auch ein bisschen Liebe dabei“, reagierte Neuer nach dem 2:0 des FC Bayern bei Sky gelassen auf den kühlen Empfang bei seinem Ex-Klub. „Daher kann ich damit umgehen.“ Bevor Neuer im Jahr 2011 nach München gewechselt war, war er Kapitän und Aushängeschild von Schalke 04 – mit vielen engen Kontakten in die Fanszene.

Schalke droht der erneute Abstieg in die 2. Bundesliga

Aus seiner Sympathie für Schalke 04 macht er daher bis heute keinen Hehl. So sagte Neuer etwa, dass es ihm „ein bisschen wehgetan“ hätte, dass er in der vergangenen Saison nicht gegen die Königsblauen spielen konnte, da die Schalker in die 2. Bundesliga abgestiegen waren.

Und mit Blick auf die Tabelle wackelt auch Neuers Schalke-Gastspiel in der kommenden Saison. Nach 15 Spieltagen liegen die Gelsenkirchener mit nur neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang 15 beträgt bereits fünf Zähler.

Manuel Neuer über Schalke: "Die Entwicklung stimmt"

Trotz dieser düsteren Aussichten im Tabellenkeller sieht Manuel Neuer derzeit auch Positives bei seinem Ex-Klub, für den er zwischen 2005 und 2011 insgesamt 203 Pflichtspiele bestritten hat. „Es war schon besser als teilweise zu Saisonbeginn“, sagte er über die Leistung der Königsblauen am Samstagabend. „Die letzten drei Spiel waren ziemlich gut. Man merkt, dass sie anders auftreten.“

Der Glaube an den Schalker Klassenerhalt ist bei Neuer deshalb vorhanden: „Diese Entwicklung stimmt mich und alle Schalker positiv, dass im Jahr 2023 doch noch etwas möglich ist. Jetzt muss und sollte jeder Schalker wieder daran glauben.“ Der Nationaltorwart ist sicher: „Wenn Schalke weiter so spielt, können sie zumindest noch den Relegationsrang erreichen und um den Klassenerhalt kämpfen.“