Schalke: Doppelt bitter - van den Berg und Zalazar fallen lange aus

Der FC Schalke muss zwei langfristige Ausfälle verkraften. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Nach dem 2:3 zuhause gegen den FC Augsburg muss der FC Schalke im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zwei weitere Rückschläge verkraften.

Es sah schon schlimm aus, wie S04-Verteidiger Sepp van den Berg gegen den FC Augsburg umknickte und ausgewechselt werden musste. Nun steht fest, die Königsblauen müssen lange auf die Leihgabe vom FC Liverpool verzichten. Bei van den Berg wurde eine schwere Bänderverletzung diagnostiziert, das Spieljahr 2022 ist für ihn vorzeitig beendet.

Doch nicht nur für ihn, auch für Rodrigo Zalazar wird 2022 kein Spiel mehr hinzukommen. Denn der Mittelfeldspieler der Schalker hat sich nach seiner Einwechslung zur Pause gegen Augsburg einen Mittelfußbruch zugezogen. Zwei Leistungsträger muss Schalke nun ersetzen, nachgelegt werden kann erst in der Winterpause, es sei denn, ein vertragsloser Profi würde gefunden, der S04 helfen kann.





Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder betont nach den Ausfällen: "Das ist extrem bitter. In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach gezeigt, dass wir verletzungsbedingte Ausfälle, so schwer sie wiegen, als Gruppe auffangen können – das werden wir auch dieses Mal schaffen. Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader. Sepp und Rodri wünschen wir gute Besserung. Beide werden unsere volle Unterstützung bekommen, damit sie möglichst bald wieder auf dem Platz stehen können.“

Bis zur Winterpause bestreiten die Schalker noch acht Partien: sieben in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal. Am kommenden Samstag steht zunächst das schwierige Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an, die derzeit weit hintern den eigenen Erwartungen hinterherhinken und gegen Schalke eigentlich gewinnen müssen.