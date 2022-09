BVB gegen Schalke: Von Hundebiss bis Torwart-Tor: Die verrücktesten Revierderbys

Am Samstag steigt endlich wieder das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Bereits in der Vergangenheit versprach der Ruhrpott-Klassiker gute Unterhaltung.

Nach einjähriger Abwesenheit des FC Schalke 04 in der Bundesliga steigt am Samstag endlich wieder das Revierderby zwischen dem S04 und Borussia Dortmund. Das letzte Derby am 22. Spieltag der Saison 2020/2021 entschied der BVB klar mit 4:0 für sich. Nun kommen die Fans endlich wieder in den Genuss des Ruhrpott-Klassikers.

Bereits in der Vergangenheit sorgte das Aufeinandertreffen der beiden Vereine für so manchen denkwürdige Moment. Wir haben uns einige der verrücktesten Revierderbys der Geschichte mal genauer angesehen.

BVB - S04 4:4 (25.11.2017)

Beim Derby am 13. Spieltag der Saison 2017/2018 sah zuerst alles nach einer sicheren Kiste für den BVB aus. Die Dortmunder führten bereits nach 25 gespielten Minuten mit 4:0 und gingen als sicher geglaubter Sieger in die Halbzeitpause. In Halbzeit zwei gaben die Schalker jedoch ein unglaubliches Comeback, sodass am Ende der Partie ein denkwürdiges 4:4 auf der Anzeigetafel stand. In der vierten Minute der Nachspielzeit war es damals Naldo, der für die Knappen den Ausgleich per Kopf erzielte.

138 Revierderbys gewann Borussia Dortmund 53 Mal, 41 Mal gab es ein Unentschieden und 44 Mal gewann der FC Schalke 04. Das Torverhältnis beträgt 234:199. Ingewann53 Mal, 41 Mal gab es ein Unentschieden und 44 Mal gewann der. Das Torverhältnis beträgt 234:199. Der höchste Sieg: Am 20. Oktober 1940 gewann Schalke mit 10:0 gegen den BVB Die meisten Tore: Lothar Emmerich traf zehnmal für Dortmund Die meisten Einsätze: Roman Weidenfeller (BVB) und Klaus Fichtel (S04) kommen auf jeweils 24 Partien Die meisten Gelben Karten: Sebastian Kehl wurde im BVB-Dress siebenmal verwarnt, Jiri Nemec von Schalke sechsmal. Die meisten Platzvereise: Jiri Nemec ist der einzige Spieler mit zwei Roten Karten während des Revierderbys Der jüngste Spieler: Youssoufa Moukoko (16,2 Jahre) Der älteste Spieler: Klaus Fichtel (41,43 Jahre) Quellen: Transfermarkt.de, Bundesliga.de

BVB - S04 3:0 (28.02.2015)

Am 23. Spieltag der Saison 2014/2015 zeigte sich der BVB gegen Schalke in bestechender Form und gewann das Revierderby hochverdient mit 3:0. Während der Partie verzeichneten die Dortmunder ganze 31 Torschüsse, Schalke hingegen hatte lediglich drei. Für ein Bild für die Ewigkeit sorgten währenddessen Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und BVB-Kapitän Marco Reus. Nach dem 1:0-Führungstreffer durch Aubameyang zückte dieser zwei Comic-Masken hervor und bejubelte das Tor zusammen mit Reus verkleidet als Batman und Robin.

BVB - S04 1:1 (06.09.1969)

Am vierten Spieltag der Saison 1969/1970 trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Die Führung für die Knappen besorgte damals in Hälfte eins ein gewisser Hans Pirkner. Nach dem Treffer gab es für die Schalker Fans kein Halten mehr und die Fans rannten auf das Spielfeld. Die Polizei hatte Probleme damit, die Situation unter Kontrolle zu bekommen und setzte zu diesem Zweck Hunde ein. Eines dieser Tiere biss daraufhin dem Schalke-Spieler Friedel Rausch in das Hinterteil. Immerhin bekam Rausch nach der Attacke des Schäferhundes zwischen 300 und 500 DM Schmerzensgeld.

BVB - S04 2:2 (19.12.1997)

Beim Revierderby am 20. Spieltag der Saison 1997/1998 schrieb Jens Lehmann Geschichte und erzielte das erste Torwart-Tor der Bundesliga. Beim Spielstand von 2:1 für den BVB ging S04-Keeper Jens Lehmann in der 90. Minute bei einem Eckball mit nach vorne und erzielte tatsächlich noch den Ausgleich per Kopf für die Schalker. Bitter für die Dortmunder: Diesen Eckball hätte es nie geben dürfen, denn die Ecke war eine krasse Fehlentscheidung von Seiten des Schiedsrichters.

S04 - BVB 3:1 (07.09.1963)

Beim ersten Derby in der Bundesliga schoss Reinhold Wosab das erste Derby-Tor für den BVB. Dann jedoch drehte der S04 innerhalb von 14 Minuten die Partie. Für die Schalker trafen Manfred Benz und Waldemar Gerhardt vor 38.000 Zuschauern in der Glückauf-Kampfbahn. Den dritten Treffer erzielte BVB-Spieler Lothar Geisler per Eigentor.