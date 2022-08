Abgang von BVB-Sturmtalent Bradley Fink ist perfekt

Bradley Fink verlässt Borussia Dortmund und wechselt in seine Heimat. Am Mittwoch wurde der Transfer offiziell.

Am vergangenen Wochenende hatte Bradley Fink die U23 von Borussia Dortmund zum 1:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen geschossen. Es war das letzte Tor des 19 Jahre alten Sturmjuwels im BVB-Trikot. Denn Fink verlässt das Ruhrgebiet und wechselt zum FC Basel. Das wurde am Mittwoch offiziell. Über die Details des Wechsels haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart. In seinem Heimatland hat der Angreifer einen Vertrag über vier Jahre mit der Option auf eine weitere Saison unterzeichnet.

Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. "Es freut uns sehr, dass wir Bradley für einen Wechsel zum FCB begeistern konnten. Nach seiner Auslanderfahrung und seinen eindrücklichen Leistungen im internationalen Nachwuchsfußball, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für ihn, bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen", wird Basels Kaderplaner Philipp Kaufmann zitiert.

BVB: Fink traf nach Belieben in der U19

Fink verlässt Dortmund ohne Einsatz im Bundesliga-Team. Er absolvierte Teile der Sommervorbereitung mit den Profis, spielte in der U19 und auch in der U23. Vergangene Saison hatte er für die A-Junioren 35 Tore in 31 Pflichtspielen erzielt. In der Drittliga-Reserve war Fink in 14 Partien dreimal erfolgreich.

In Basel trifft der U20-Nationalspieler auf Trainer Alex Frei, der zwischen 2006 und 2009 für den BVB stürmte. "Der Call mit Trainer Alex Frei hat mich total überzeugt davon, dass ich mich beim FCB als Spieler und Person so weiterentwickeln kann, wie ich es mir erhoffe", sagt Fink zu seinem Wechsel. "Ich habe brutal viel Lust, beim FCB zu spielen und hoffentlich meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Die Basler Fans sind extrem emotional und stehen immer voll hinter der Mannschaft, darauf freue ich mich besonders."