Ex-Schalker Donis Avdijaj schießt neuen Klub von Miroslav Klose bei Debüt ab

Miroslav Klose hat bei seinem ersten Spiel als Cheftrainer eine Niederlage kassiert. Donis Avdijaj schoss beide Treffer gegen den SCR Altach.

Diesen Start dürfte sich Miroslav Klose anders vorgestellt haben: Der langjährige deutsche Nationalstürmer, der seit dieser Saison Trainer beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach ist, hat sein erstes Spiel in der Bundesliga verloren. Beim TSV Hartberg verlor der Klose-Klub am Sonntagnachmittag mit 1:2. „Es kribbelt schon sehr. Ich freue mich ungemein auf die Saison. Auf den Nervenkitzel der Spiele, aber auch das gemeinsame Umsetzen von Zielen mit der Mannschaft", hatte Klose vor dem Spiel noch gesagt.

Mann des Tages war ausgerechnet ein ehemaliger Schalker. Donis Avidijaj erzielte beide Treffer für den TSV, wo er seit dem vergangenen August spielt. Der 25-Jährige kam einst aus der Schalker Jugend und galt als riesiges Talent, konnte sich bei den Königsblauen aber nicht nachhaltig durchsetzen. Nach diversen Stationen unter anderem bei Willem II, Trabzonspor, Heart of Midlothian, FC Emmen und AEL Limassol scheint Avdijaj in Hartberg heimisch geworden zu sein. In der vergangenen Saison erzielte er fünf Treffer in 18 Spielen.

Avdijaj erzielt ein herausragendes Tor zum 2:0

Gegen Altach und Klose brachte Avdijaj seine Mannschaft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Für die Vorentscheidung sorgte der Stürmer in der 77. Minute mit seinem Doppelpack - der besonders sehenswert war. Ungefähr auf Höhe des Strafraums drosch er den Ball in den Winkel. Atdhe Nuhio (84.) sorgte bei Klose und Altach zwar noch einmal für neue Hoffnung, am Ende reichte es für Klose aber nicht mehr zu einem ersten Punktgewinn als Trainer des kleinen Klubs aus Vorarlberg. Die nächste Chance auf Zählbares wird Klose am kommenden Samstag (17 Uhr) haben, wenn er sein Heimdebüt gibt. Gegner ist dann der Wolfsberger AC.

Klose bestreitet in Altach seine erste Spielzeit als Cheftrainer. Zuletzt war der 44-Jährige Co-Trainer von Han si Flick beim FC Bayern München in der Saison 2020/2021.