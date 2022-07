Schalke: Olaf Thon erwartet Steigerung von Doppelspitze Polter und Terodde

Olaf Thon hat am Freitagabend die Generalprobe des FC Schalke 04 in Enschede gesehen. Im Sturm sieht er noch Steigerungspotenzial.

Mehr als 70.000 Fans haben am Sonntag die offizielle Saisoneröffnung des FC Schalke 04 gefeiert. Unten ihnen auch S04-Legende Olaf Thon. Der Weltmeister von 1990 erwartet mit Spannung den Anpfiff zur neuen Saison. Vom Sturmduo Sebastian Polter und Simon Terodde erwartet er aber noch mehr.





Die 1:3-Niederlage bei Twente Enschede bei der Generalprobe sei aber kein Grund zur Panik. Das neue Team benötige noch Zeit. „Der Kaderumbau hatte ja ähnliche Dimensionen wie im Jahr zuvor. Aber jetzt mit der Ausrichtung auf die erste Liga“, sagte Thon dieser Redaktion. „Ich habe mir einige Spiele angeschaut, zum Beispiel beim Spiel beim VfB Hüls oder beim FC Twente. Das war ein tolles Spiel in einer tollen Atmosphäre und Stimmung, bei dem man aber auch gesehen hat, wie stark Enschede ist. Die sind nicht umsonst in der vergangenen Saison Vierter in der Eredivisie geworden und spielen um die Gruppenphase der Conference League.“

Schalke-Legende Thon will mit Prognose noch warten

Schalke habe lange gut mitgehalten und erst gegen Ende des Spiels abgebaut. „Ich glaube am Ende haben die vielen Wechsel dazu geführt, dass wir verloren haben. Das fand ich aber auch nicht schlimm, auch wenn man natürlich ungern verliert.“ Thon glaubt, dass sich der Kader der Königsbauen in den kommenden Wochen nicht nur durch die wahrscheinlichen Abgänge von Victor Palsson und Amine Harit weiter verändern wird. Deswegen sei es schwer, eine Prognose über den Leistungsstand abzugeben.

„Ich gehe davon aus, dass sich zum Ende der Transferzeit sowohl auf der Abgabe- als auch auf der Zugangsseite noch einiges tun wird. Deswegen muss man jetzt noch etwas abwarten.“





Jedenfalls sei er optimistisch, dass die Knappen eine realistische Chance haben, die Klasse zu halten. „Wer in der 1. Liga spielt, kann viel mit Teamgeist wettmachen und ausgleichen. Dass wir eine Mannschaft mit vielen No-Names haben, das ist allen klar. Und die Ziele sind auch entsprechend gesteckt, dass man das Saisonziel ausgegeben hat, in der Liga zu bleiben.“ Der VfL Bochum habe es in der vergangenen Saison vorgemacht, wie es geht. „Aber die haben super Fußball gespielt“, sagte Thon. Wie im Jahr zuvor auch der VfB Stuttgart. Besonders das Sturmduo Sebastian Polter und Simon Terodde müsse sich noch steigern, sollte das auch die Wahl von Trainer Frank Kramer für den Bundesligaauftakt beim 1. FC Köln in zwei Wochen sein. „Sagen wir mal so: Ich erwarte mehr“, antwortete Thon auf die Frage nach der Leistung des Sturmduos in Enschede.