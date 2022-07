Schalke: Trainer und Spieler begsietert von "Gänsehaut"-Atmosphäre

Der S04 hat die Generalprobe bei Twente Enschede mit 1:3 verloren. Nach dem Spiel schwärmten Trainer und Spieler aber auch von der tollen Atmosphäre im Stadion.

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend seine Generalprobe vor dem Auftaktspiel am kommenden Sonntag in der ersten Runde im DFB-Pokal beim Bremer SV mit 1:3 (1:1) vor 26.000 Zuschauern bei Twente Enschede verloren.

Nach dem Spiel hat sich Trainer Frank Kramer bis auf die Schlussphase mit den beiden Gegentreffern mit dem Spiel seiner Mannschaft weitestgehend zufrieden gezeigt. Man müsse noch an der Feinabstimmung arbeiten, aber er habe schon erkannt, dass man ganz gut zueinandergefunden habe.

Richtig begeistert zeigten sich die Spieler beider Vereine von der Atmosphäre im Stadion „De Grolsch Veste“. Die Anhänger beider Teams tauchten das Stadion mit ihren Wechselgesängen und gegenseitigen Anfeuerungen in eine ganz besondere Stimmung, die bereits Stunden vor dem Spiel mit gemeinsamen Fanpartys rund um das Stadion begonnen hatte. „Das ist schön, das ist eine schöne Freundschaft zwischen Schalke und Twente, die für ein volles Stadion gesorgt hat“, sagte Schalkes Linksverteidiger Thomas Ouwejan nach dem Spiel. Ouwejan stammt aus Alkmaar und war vor dieser Saison von den Königsblauen fest von AZ Alkmaar verpflichtet worden.

Fangruppen vermischen sich im Stadion

Auch Schalkes Trainer Frank Kramer war sehr angetan von den beiden Fanlagern, die sich teilweise im Stadion mischten. So standen die Ultras Gelsenkirchen mit den Ultras von VAK-P zusammen in deren Fankurve. „Es war ein sehr intensives Spiel in einer absolut geilen Stimmung. Es hat Spaß gemacht, dies Fanfreundschaft zu erleben. Man hat gemerkt, dass alle daran beteiligt waren, eine richtige Atmosphäre zu schaffen. Das war absolut top“, freute sich Kramer.

Auch der ehemalige Schalker Torhüter Lars Unnerstall, nun in Diensten von Twente Enschede, war beeindruckt: „Die Stimmung ist bei uns immer toll. Aber dieser Mix aus Schalke- und Twente-Fans, dass alle gute Stimmung gemacht haben und zusammen gefeiert haben, das war toll. Es war einfach ein super Tag.“

Es war sehr schön mit der Fanfreundschaft. Da hat man schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Auch am Ende war das eine schöne Atmosphäre. Das haben wir schon genossen Tom Krauß

Eben auch für die Fans. Besonders im Supportershome von VAK-P wurde auch nach dem Spiel noch lange zusammen gefeiert. Der Supportershome ist eine Fankneipe im Stadion, die normalerweise den Mitgliedern von VAK-P vorbehalten ist. Schalkes Neuzugang Tom Krauß, der ja selbst S04-Fan ist und in Diensten des 1. FC Nürnberg in der vergangenen Saison ja schon eine Fanfreundschaftsparty mitbekommen hat, bekam sogar eine Gänsehaut. „Es war sehr schön mit der Fanfreundschaft. Da hat man schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Auch am Ende war das eine schöne Atmosphäre. Das haben wir schon genossen“, sagte Krauß. Beide Teams wurden nach dem Abpfiff noch von den Zuschauern verabschiedet. Und es wurde sich gegenseitig eine schöne Saison gewünscht. Die würde für den FC Schalke 04 mit dem Nichtabstieg enden. Um nichts anderes wird es ab dem Saisonstart in zwei Wochen gehen.