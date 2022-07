VfL Bochum: Offiziell - Luis Hartwig wird für ein Jahr ausgeliehen

Der VfL Bochum hat die Ausleihe von Nachwuchsstürmer Luis Hartwig offiziell gemacht. Der 19-Jährige läuft nächste Saison in Österreich auf.

Luis Hartwig wird in der kommenden Saison nicht für den VfL Bochum auflaufen, sondern das Trikot des SKN St. Pölten tragen. Der 19 Jahre alte Stürmer wechselt für ein Jahr zum österreichischen Zweitligisten. Am Mittwoch machten beide Klubs das Leihgeschäft offiziell. Eine Überraschung ist das nicht mehr. Hartwig war zuletzt bereits als Probespieler für St. Pölten im Einsatz und erzielte in einem Testspiel zwei Tore.

"Wir möchten den Jungs aus unserem Talentwerk möglichst viel Spielpraxis bieten, das wird allerdings angesichts der Leistungsdichte in unserem Bundesligakader schwierig“, wird Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz zitiert. "Luis hat nun die Chance, sich im Herrenbereich, bei einem ambitionierten Team, zu beweisen. Wir werden den Fortschritt seiner Entwicklung genau verfolgen."

VfL Bochum: Ein Bundesliga-Einsatz für Hartwig

Hartwigs Vertrag an der Castroper Straße läuft noch bis 2024. Seit dem vergangenen Sommer gehörte der deutsche U20-Nationalspieler zum Kader der Profis. In der Bundesliga schaffte er es aber nur dreimal ins Aufgebot, nachdem er zum Beginn der Saison länger verletzt war. Am letzten Spieltag kam Hartwig zu einem Kurzeinsatz und feierte seine Erstliga-Premiere.

Während er in Bochum in der anstehenden Serie nicht gebraucht wird, freut sich sein neuer Verein auf "ein großes Offensivtalent", wie St. Pöltens Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff betont. Der Ex-Profi erklärt: "Nach den Eindrücken der letzten Woche war es unser Wunsch, ihn für die kommende Saison mit an Bord zu holen. Durch diese Verpflichtung konnten wir nochmal einen etwas anderen Stürmer-Typ für uns gewinnen. Deshalb sind wir sehr froh, dass die Verhandlungen bezüglich der Leihe mit dem VfL Bochum nun zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnten."