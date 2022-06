VfL Bochum: Luis Hartwig glänzt als Testspieler in Österreich

Nachwuchsstürmer Luis Hartwig wird den VfL Bochum vermutlich verlassen. In Österreich machte er als Probespieler in einem Testspiel auf sich aufmerksam.

Auf der Suche nach einem neuen Verein könnte Luis Hartwig in Österreich fündig geworden sein. Ein Abschied des 19 Jahre alte Stürmers vom VfL Bochum in diesem Sommer ist wahrscheinlich, zumindest leihweise. Grund dafür ist mangelnde Spielzeit beim Revierklub.

Während Hartwig am vergangenen Wochenende beim Testspiel-Auftakt gegen den Wuppertaler SV (2:0) noch über 45 Minuten für den VfL auflief, trug er am Mittwochabend des Trikot von SKN St. Pölten.





Hartwig ist derzeit Gastspieler bei dem österreichischen Zweitligisten. Im Testspiel gegen Rapid Bukarest (3:2) durfte sich der gebürtige Wittener von Beginn an präsentieren - und nutze seine Chance: Hartwig erzielte gegen den rumänischen Erstligisten die Führung (13.) und erhöhte dann auf 2:0 (22.). Nach 60 Minuten wurde der Doppelpacker ausgewechselt.

Inwiefern ein Transfer des Youngsters nach Niederösterreich zustande kommen könnte, ist offen. Sicher dürfte hingegen sein, dass seine Perspektive auf viele Einsätze beim VfL nicht besonders aussichtsreich erscheint.

Vergangene Saison fehlte der gebürtige Wittener zunächst wochenlang verletzt und schaffte es nach seiner Rückkehr zumeist nicht in den Kader. Am letzten Spieltag kam Hartwig immerhin zu einem einminütigen Kurzeinsatz und damit zu seinem Bundesliga-Debüt. Der deutsche U20-Nationalspieler ist seit 2015 beim VfL Bochum. Seit einem Jahr gehört er fest zum Profiteam. Sein Vertrag an der Castroper Straße läuft bis 2024.