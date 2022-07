Neuer Abwehrchef: Schalke vor Verpflichtung von Maya Yoshida

Schalke scheint bei der Suche nach einem Abwehrchef fündig geworden zu sein: Japans Nationalspieler Maya Yoshida kommt von Sampdoria Genua.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FC Schalke 04 einen neuen Abwehrchef an der Angel. Doch der Deal mit Christopher Jullien von Celtic Glasgow kam nicht zustande, nach erfolgreichem Medizincheck kam es nicht zur Einigung. Nun hat Schalke eine neue Lösung: Der Bundesliga-Aufsteiger steht vor der Verpflichtung des Japaners Maya Yoshida. Die Bild berichtete zuerst von dem Deal.

Der 33-Jährige spielte zuletzt in Italien für Sampdoria Genua in der Serie A. Er spielte 26 Partien, schoss zwei Tore und gab drei Vorlagen. 154 Mal spielte er in der Premier League für den FC Southampton. Yoshida kommt ablösefrei nach Gelsenkirchen. Der Innenverteidiger soll einen Einjahres-Vertrag mit Option auf eine Verlängerung unterschreiben.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder sagte der Bild: „Ja, es stimmt. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Verpflichtug von Maya Yoshida. Er ist mit seinem Profil ein hochinteressanter Spieler für Schalke 04.”

Neuer Schalker war 119 Mal für Japan im Einsatz

Angst vor einer neuen Überraschung wie bei Jullien soll es auf Schalke diesmal nicht geben. Bei Yoshida soll die Verpflichtung nur noch obligatorisch sein. In der Aufstiegssaison war der Japaner Ko Itakura Schalkes Abwehrchef. Der von Manchester City ausgeliehene Verteidiger konnte aber nicht gehalten werden, sein Gehalt wäre zu hoch. Er unterschrieb nun bei Borussia Mönchengladbach.

Nun wird also wieder ein Japaner Schalkes Abwehr dirigieren. Und in Japans Nationalmannschaft liefen Yoshida und Itakura auch gemeinsam auf. Für Japan spielte Yoshida insgesamt 119 Mal, er ist der Mannschaftskapitän.