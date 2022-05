Bochum: VfL-Schock! Schindzielorz hat die Kündigung eingereicht

Es hatte sich in den letzten Wochen und Tagen angedeutet, nun hat der VfL Bochum auch Gewissheit: Manager Sebastian Schindzielorz wird die Castroper Straße verlassen.

Sebastian Schindzielorz wird spätestens zum Ende des Jahres als Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum aufhören. Das berichten die "WAZ" und der "WDR".

Demnach hat der Geschäftsführer Sport des VfL Bochum fristgerecht seinen Vertrag gekündigt. Hätte Schindzielorz dies in diesen letzten Mai-Tagen nicht getan, dann würde sich sein Kontrakt automatisch um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2024 verlängern. Doch nun ist klar, dass Schindzielorz nach der Kündigung den VfL spätestens zum 31. Dezember 2022 verlassen wird - Tendenz: Schindzielorz, der den VfL nach elf Jahren gemeinsam mit Trainer Thomas Reis wieder in die Bundesliga führte und auch den Klassenerhalt schaffte, wird schon in wenigen Wochen Bochum verlassen.

Der 43-Jährige wurde zuletzt immer wieder mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Hier wird bekanntlich Sportchef Jörg Schmadtke am 31. Januar 2023 sein Amt niederlegen. Der gebürtige Pole Schindzielorz könnte der ideale Schmadtke-Nachfolger sein - er kennt Wolfsburg. Zwischen 2008 und 2013 war er dort aktiv, holte mit dem Verein 2009 die Meisterschaft und bestritt 14 Partien für die Profis sowie 101 für die zweite Mannschaft. Ob es für Schindzielorz eine Wolfsburg-Rückkehr schon in diesem Sommer, kommenden Winter oder doch eine Aufgabe in einem anderen Klub geben wird, dürfte schon in den nächsten Tagen ans Tageslicht kommen.