VfL Bochum: Hofmann in Kürze da, die Kadersituation in der Übersicht

Der VfL Bochum kann kurz nach den Klassenerhalts-Feierlichkeiten den ersten Zugang begrüßen.

Die Bilder sind noch frisch im Kopf. Der VfL Bochum hat nach dem irren 4:3-Sieg im Derby bei Borussia Dortmund den Bundesliga-Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt gemacht.

Und wie Sebastian Schindzielorz, Bochums Geschäftsführer Sport, im RS-Interview bemerkte, ruht die Arbeit trotz der Partystimmung nicht. "Natürlich würden wir das gerne genießen und die Zeit anhalten, aber das Fußballgeschäft läuft eben anders", erklärte der Ex-Profi.

Die Bochumer müssen den neuen Kader planen. Und da wird mit Angreifer Philipp Hofmann der erste Neuzugang in Kürze vorgestellt, der Stürmer, dessen Vertrag beim Karlsruher SC ausläuft, wird in den kommenden Tagen in Bochum erwartet, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Vermutlich wird er als Ersatz für Jürgen Locadia kommen, dessen Leihe am 30. Juni endet.

Hofmann erzielte in dieser Zweitliga-Saison 18 Tore in 312 Partien. Insgesamt traf er in 207 Begegnungen in Liga zwei 71 Mal.

Die Kaderübersicht der Bochumer vor dem anstehenden Transfersommer:

Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München)

Abgänge: Konstantinos Stafylidis (nach Leihe zurück nach Hoffenheim), Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha),

Auslaufende Verträge: Vasilios Lampropoulos, Saulo Decarli, Herbert Bockhorn, Robert Tesche, Milos Pantovic, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia gp / cb