"Vier, fünf Neuzugänge": Was Großkreutz dem BVB rät

Kevin Großkreutz hat sich zur Situation bei seinem Herzensklub BVB geäußert. Der Revierklub müsse sein Image wandeln, so der Ex-Nationalspieler.

Kevin Großkreutz rät seinem langjährigen Klub Borussia Dortmund im Sommer zu personellen Verstärkungen. "Ich hoffe, dass mein Freund Sebastian Kehl (ab Sommer Sportdirektor des BVB, Anm. d. Red.) einen guten Job macht", sagte der 33-Jährige in der ran Bundesliga-Webshow am Montag. "Ich würde schon gerne so vier, fünf Neuzugänge sehen", so Großkreutz weiter. "Wir brauchen Typen auf dem Platz, möglicherweise auch zwei, drei Spieler aus der eigenen Jugend."

In Niklas Süle vom FC Bayern ist eine Neuverpflichtung für die kommende Saison bereits fix. Dazu kursieren immer wieder zahlreiche Gerüchte um weitere potenzielle Zugänge. Insbesondere die Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg und Freiburgs Nico Schlotterbeck sollen heiße Kandidaten sein. Und mit Jamie Bynoe-Gittens oder Tom Rothe debütierten zuletzt Talente aus dem eigenen Nachwuchs im Profiteam.

Trotz des geforderten Umbruchs spricht sich Großkreutz für eine Zukunft der Routiniers Mats Hummels und Marco Reus beim Revierklub aus. "Sie wissen, wie Dortmund spielt und wie die Menschen hier ticken", sagte der Weltmeister von 2014 über seine ehemaligen Teamkollegen. Ferner wünscht sich der gebürtige Dortmunder Großkreutz nach der 1:3-Pleite gegen den FC Bayern am letzten Samstag einen Imagewandel bei seinem Herzensverein. "Wir müssen wieder mehr sein als ein Sprungbrett für Spieler, die nur zwei Jahre bleiben wollen."

Großkreutz selbst ist seit dem vergangenen Sommer im Amateurbereich aktiv und erlebt eine äußerst erfolgreiche Saison. Mit dem TuS Bövinghausen dominiert er die Westfalenliga, der Aufstieg in die Oberliga ist nur noch eine Frage der Zeit.