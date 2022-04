Westfalenliga II: Bövinghausen kann den Sekt kaltstellen, die Oberliga ruft

In der Westfalenliga II kann niemand den TuS Bövinghausen aufhalten.

Der Aufstiegsfavorit macht in der Westfalenliga II derzeit kurzen Prozess. TuS Bövinghausen wird am Ende der Saison in die Oberliga Westfalen aufsteigen. Die Frage, die sich noch stellt, wann wird der Aufstieg perfekt sein?

Aktuell könnten die Sektkorken am 14. Mai knallen, wenn Bövinghausen und TuS Hordel bis dahin alle Partien gewinnen. Dann hätte Bövinghausen am Samstag (14. Mai, 18;30 Uhr) gegen die SpVg. Hagen die Chance, im Heimspiel alles klar zu machen.

Zuvor spielt die Mannschaft um Kevin Großkreutz noch gegen Westfalia Wickede und beim SV Sodingen. Bei Siegen und gleichzeitigen Patzern von Hordel kann es auch schon früher zum Aufstieg kommen.

Am letzten Spieltag feierten beide Teams Kantersiege. Hordel bezwang den SV Sodingen, acht Tore fielen sogar beim 6:2 der Bövinghausener beim FSV Gerlingen.

Mann des Tages beim Spitzenreiter: Elmin Heric, der drei Treffer erzielte. Doch lange war es nicht so eindeutig, wie das Ergebnis aussagt. Denn nach dem 1:0 durch Philipp Rössler kam Gerlingen durch Yuuki Fukui zum Ausgleich. Quasi mit dem Halbzeitpfiff traf Heric dann zum ersten Mal. In der 47. Minute legte er nach, doch Gerlingen kam durch Erlon Sallauka noch einmal heran. Erst das 4:2 durch Maurice Rene Haar nach einer Stunde brach die Gegenwehr der Gastgeber. Heric und Denis Ramadan schossen dann das klare 6:2 heraus.

Bövinghausen nun 16 Zähler vor Hordel, die zwei Spiele weniger ausgetragen haben. Dazu noch das bärenstarke Torverhältnis, das auch für Bövinghausen spricht. Die Planung für die Oberliga kann definitiv intensiviert werden.