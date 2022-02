Mit Jürgen Locadia hat der VfL Bochum im Sturm personell nachgelegt. Doch der 28-Jährige kann nicht nur in der Zentrale spielen, wie er im RS-Interview erklärt.

Herr Locadia, mit Sebastian Polter ist noch ein ganz anderer Stürmertyp als Sie im Kader. Er ist physisch stärker, Sie technisch dafür etwas beschlagener. Zuletzt haben Sie erstmals gemeinsam als Doppelspitze gestürmt. Das schien ganz gut zu passen…

Als alleinige Spitze hatten sich die Gegner zuletzt voll auf mich konzentriert. Mit einem Nebenmann konnte ich mich etwas freier bewegen. Ich hatte dann die Möglichkeit, mich auch mal fallenlassen zu können und mein eigenes Tempo zu gehen. In einem 4-4-2-System fühle mich aber genauso wohl wie in einem 4-3-3 als alleiniger Mittelstürmer.

Sie können aber auch auf dem Flügel spielen, oder?

Ich habe in den Niederlanden als Flügelspieler begonnen. Das war auch ein Grund, weshalb Brighton & Hove Albion mich geholt hatte. Sollte ich als auf den Außenbahnen eingesetzt werden, wäre das für mich also kein Problem. Ich kann beides spielen.

Jürgen Locadia wurde am 7. November 1993 im niederländischen Emmen geboren. Seine Fußballkarriere startete beim FC Emmen, ehe er über die Jugend von RKSV Sarto und Willem II/RKC bei PSV Eindhoven landete. Dort startete er durch, sodass der Brighton & Hove Albion im Sommer rund 17 Millionen Euro in die Hand nahm, um Locadia nach England zu lotsen. In seiner Premierensaison gelangen ihm vier Tore und zwei Assists in 34 Pflichtspielen. Richtig durchsetzen konnte er sich nicht, weshalb er in der Saison 2018/19 zur TSG 1899 Hoffenheim verliehen wurde. Nun versucht er sein Glück abermals in Deutschland - beim VfL Bochum.

Nun geht es gegen den FC Bayern München, den erfolgreichsten Verein in Deutschland. Eine Doppelspitze erscheint unwahrscheinlich. Worauf wird es am Samstag ankommen?

Für die Fans und uns ist es natürlich ein schönes Spiel. Von der Einstellung her müssen wir an die zweite Halbzeit bei Hertha BSC anknüpfen. Dann glaube ich, dass wir den Bayern Probleme bereiten können.

Sie selbst stehen beim VfL Bochum bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag. Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

In England kam ich zuletzt kaum zum Einsatz, daher möchte ich hier vor allem spielen. Ich möchte einfach so häufig wie möglich auf dem Platz stehen und der Mannschaft weiterhelfen. Was dann in sechs Monaten passiert, werden wir sehen.

Sie haben sich also noch keine Gedanken darüber gemacht, wie es nach Ihrem Vertragsende in Bochum weitergehen soll?

Nein. Ich lebe von Tag zu Tag, das ist meine Lebenseinstellung.

In Teil eins des RevierSport-Interviews hat Jürgen Locadia unter anderem über seinen Start beim VfL Bochum und die Unterschiede zwischen Premier League und Bundesliga gesprochen.