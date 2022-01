VfL Bochum: Mit vier Startelf-Änderungen ins neue Jahr

Der VfL Bochum trifft in seinem ersten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg - mit vier Änderungen in der Startelf.

Mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg startet die Bundesliga-Rückrunde am Sonntagnachmittag (live im RS-Ticker) für den VfL Bochum. VfL Bochum - VfL Wolfsburg: Hier live im Ticker verfolgen Gegenüber der 0:1-Pleite gegen Union Berlin zum Abschluss des vergangenen Jahres hat VfL-Trainer Thomas Reis seine Startelf auf vier Positionen verändert. Zwei Wechsel gibt es in der Vierer-Abwehrkette: Innenverteidiger Erhan Masovic sitzt eine Sperre ab. An seiner Stelle verteidigt Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Vasilios Lampropoulos erhält. Rechts hinten spielt Cristian Gamboa. Stamm-Rechtsverteidiger Konstantinos Stafylidis fehlt aufgrund von Traningsrückstrand nach einer Corona-Infektion.

Im Mittelfeld räumt Youngster Patrick Osterhage seinen Platz für Milos Pantovic. Und auf dem Flügel bringt Reis Gerrit Holtmann anstelle von Christopher Antwi-Adjei. Außerdem gehört Neuzugang Jürgen Locadia (kam unter der Woche von Brighton & Hove Albion) erstmals zum Aufgebot der Bochumer. Gegner Wolfsburg muss an der Castroper Straße gar auf sieben Spieler verzichten: Dodi Lukebakio, Aster Vranckx (beide Covid-19), Daniel Ginczek (als Kontaktperson in Quarantäne), Lukas Nmecha (Knöchelverletzung), Paulo Otavio, Xaver Schlager und der Brasilianer William. Dennoch wollen die Gäste ihre Talfahrt mit zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie stoppen. Die Ausgangslage vor dem Duell ist dabei alles andere als eindeutig. Der VfL steht auf dem 13. Tabellenplatz - punktgleich mit den Wolfsburgern, die aufgrund der um zwei Tore schlechteren Differenz einen Rang hinter dem Revierklub stehen. Das Hinspiel im August hatte der VfL mit 0:1 und in Unterzahl verloren. Die Aufstellungen im Überblick VfL Bochum: Riemann, Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares, Losilla, Rexhbecaj, Pantovic, Holtmann, Polter, Asano VfL Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Lacroix, Waldschmidt, Weghorst, Roussillon, Philipp, Baku, Brooks, Arnold, Gerhardt

