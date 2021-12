Polen-Juwel: Bundesligisten sind heiß auf Flügelflitzer - auch der BVB

Polnische Profis in der Fußball-Bundesliga sind seit Jahren zugegen. Es könnte gut sein, dass schon bald der nächste Pole in der deutschen Eliteliga auflaufen wird.

In der Fußball-Bundesliga waren und sind polnische Spieler seit Jahrzehnten begehrt. Namen wie Jan Furtok (einst Hamburger SV und Eintracht Frankfurt), Marek Lesniak (Bayer Leverkusen, SG Wattenscheid 09), Andrzej Rudy (1. FC Köln), Tomasz Hajto (MSV Duisburg, FC Schalke 04), Tomasz Waldoch (VfL Bochum, FC Schalke 04), Ebi Smolarek (Borussia Dortmund), Andrzej Juskowiak (VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach) oder Slawomir Peszko (1. FC Köln) sind wohl jedem Bundesliga-Fan geläufig.

Und das sind nur einige von vielen Fußballern aus Polen, die in der Bundesliga spielten. Aktuell stehen auch polnische Akteure wie Rafal Gikiewicz, Robert Gumny (beide FC Augsburg), Pawel Wszolek, Tymoteusz Puchacz (beide Union Berlin), Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg) oder Weltstar Robert Lewandowski (FC Bayern München) in Deutschland unter Vertrag. Gut möglich, dass die polnischen Bundesliga-Legionäre schon bald Verstärkung bekommen.

Im Visier: Jakub Kaminski. Das 19-jährige Juwel von Lech Posen - Tabellenführer der Ekstraklasa - ist aktuell in der polnischen Liga neben Pogon Stettins Kacper Kozlowski, der mit 17 Jahren schon an der vergangenen EM teilnahm und von Premier-League-Klubs umworben wird, der begehrteste Spieler. Laut dem Portal "meczyki.pl" haben nach Flügelspieler Kaminski mit RB Leipzig, VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund gleich drei Bundesligisten ihre Fühler ausgestreckt.

Kaminski hat den selben Berater wie Piszczek

Kaminski ist in Posen bis zum 30. Juni 2024 gebunden. Seine Ablösesumme wird auf sechs Millionen Euro geschätzt. Diese scheinen gut investiert zu sein. Denn der pfeilschnelle Kaminski, der den linken Flügel bevorzugt, ist ein Unterschiedsspieler in der Ekstraklasa. In 18 Begegnungen erzielte er sechs Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. In nahezu jedem Spiel von Lech ist Kaminski ein Dreh- und Angelpunkt. Insgesamt kommt das Lech-Eigengewächs mit nur 19 Jahren schon auf 70 Einsätze (elf Tore, elf Vorlagen) in der ersten polnischen Liga.

Das Interesse von Borussia Dortmund dürfte nicht verwundern. Denn auch der BVB hat mit Smolarek, Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit polnischen Spielern gemacht. Am Rande: Kaminski wird, wie Piszczek, von Bartlomiej Bolek beraten.