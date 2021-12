Jetzt offiziell: VfL Bochum in Augsburg ohne Zuschauer

Es hatte sich angedeutet. Nun ist es offiziell. Der VfL Bochum tritt in Augsburg zum Geisterspiel an.

Die Fans des Bundesligisten VfL Bochum haben nun Klarheit, sie werden am Wochenende nicht reisen dürfen, um ihren Verein zu unterstützen. Denn in Bayern sind ab dem Wochenende Zuschauer bei den Spielen verboten. Das wurde am Freitag verkündet.

Das bayerische Kabinett beschloss eine entsprechende Verschärfung der Maßnahmen. Die neuen Beschlüsse gelten bereits ab diesem Samstag und betreffen den gesamten „Profisport für überregionale Ligen“, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf der anschließenden Pressekonferenz verkündete.

Neben dem Match Augsburg gegen Bochum betrifft das auch die Zweitliga-Partie 1. FC Nürnberg gegen Holstein Kiel. Zuvor gab es in der Runde der Bundesregierung und der Länderchefs eine Einigkeit, dass maximal 50 Prozent der Kapazität genutzt werden dürfen. Im Freien dürfen es höchstens 15 000 Zuschauer sein, in Sporthallen bis zu 5000 Zuschauer.

Söder hätte gerne eine einheitlichere Linie gehabt, wie er betonte: "Wir halten Geisterspiele für sinnvoll. Ich finde es schade und auch schlecht, dass wir uns nicht einigen konnten, dass einige Bundesländer Zuschauer erlauben wollen."

In Hamburg zum Beispiel kann das Zweitliga-Topspiel am Wochenende zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 vor vollen Haus stattfinden, über 25.000 Zuschauer könnten dem Zweitligahit beiwohnen. Denn in Hamburg gelten die beim Bund-Länder-Gipfel beschlossenen Zuschauer-Restriktionen ab Montag.

Auch das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wird vor Zuschauern ausgetragen. Der BVB hat 15.000 Tickets angeboten, die am Freitag sofort verkauft werden konnten.