Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund denkt nicht an eine Ausleihe von Wunderkind Youssoufa Moukoko.

„Eine Ausleihe im Winter ist überhaupt kein Thema - weder für Youssoufa noch für uns“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl der Sport Bild.

Der 16-Jährige kommt in dieser Saison aufgrund von Verletzungen und der starken Konkurrenz in der BVB-Offensive auf wenig Einsatzzeit. „Wir geben Youssoufa die Zeit, die er als 16-Jähriger für seine Entwicklung braucht. Er ist sehr ambitioniert und will sich jeden Tag verbessern“, sagte Kehl.