3. Liga: Unterhaching-Fans stellen gegen RWE Support ein

Es wird kein Hexenkessel, wenn Unterhaching auf RWE trifft. Bei den Gastgebern gibt es keinen Support, aus Essen sind weniger Fans dabei als bei Auswärtsspielen, die schneller erreichbar sind.

Am Sonntag muss die SpVgg Unterhaching (16:30 Uhr) in der 3. Liga zu Hause gegen Rot-Weiss Essen antreten. Nach dem Heimsieg gegen den FC Ingolstadt soll nach zwei Pleiten in der Fremde nun der zweite Heimdreier her.

Im letzten Jahr gelang den Bayern der Heimsieg, 4:0 gewann man gegen RWE. Am Sonntag wird es sicher noch schwieriger, dieses Resultat zu wiederholen. Unter anderem deshalb, weil die Spielvereinigung auf den Support der eigenen Anhänger verzichten muss.

Hintergrund: Im Rahmen des ersten Heimspiels gegen Ingolstadt wurde Pyrotechnik abgebrannt. Ein Zaunfahnenverbot, das die Polizei erwirken wurde, wurde zwar wieder zu den Akten gelegt. Banner sollten demnach aufgehängt werden dürfen, aber mit einem Sichtfenster für die Polizei, sodass man die Kurve im Blick habe. Das schilderte die Ultra-Gruppierung "Classic Squad Unterhaching".

In einem Posting bei Instagram begründete die Gruppe ihren Schritt: "Nach dem geglückten Heimspielauftakt gegen unsere Freunde aus Ingolstadt ereilten uns schlechte Nachrichten. Im Nachgang zu unserer Choreo zu Beginn des Spieles hält es die Polizei Unterhaching für notwendig uns mit einem Bannerverbot für unsere Heimspiele zu bestrafen. Hier konnte der Verein in Gespräche mit der Polizei gehen und sich auf darauf einigen, dass wir unsere Banner aufhängen können aber ein Sichtfenster für die Unterhachinger Polizei lassen müssen das sie Einblick in die Kurve haben. Aus unserer Sicht ist es eine überzogene Maßnahme, welche wir als Gruppe nicht tragen können und möchten. In der Vergangenheit kam es bereits mehrmals zum Androhen von Bannerverboten, diese Machtspiele der Unterhachinger Polizei unterstützen wir nicht. Wir werden dieses Spiel selbstverständlich von der Kurve aus verfolgen, aber es gibt zum kommenden Heimspiel keinen organisierten Support."