Zum Start des Spiels zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund lieferten beide Seiten sehenswerte Choreos. BVB-Fans weihen Gästeblock ein.

Den Fans von Borussia Dortmund wird am Samstag, 31. August, 15:30 Uhr (bei uns im Liveticker), eine besondere Ehre zuteil. Schließlich dürfen sie den neuen Gästeblock im Weserstadion einweihen. Das taten sie auch gleich mit einer Choreografie. Der Oberrang trug gelbe Ponchos, während sich die Fans unten in Schwarz hüllten. Mit Anpfiff gab es ein „Schwarzgelb ist mein Verein“-Banner quer durch den Gästeblock. Dazu gab es reichlich gelben Rauch im Unterrang.

Bemerkenswert: Die Dortmunder warteten mit ihrer Choreo, bis ein Gedenkmoment zu Ehren Willi Lemkes abgehalten war. Die „Werder, Werder“-Schlachtrufe hallten durch das Stadion. Erst danach legten die Dortmunder los.

Die Bremer gedachten ihrerseits Vereinsikone Willi Lemke. So gab es ein großes „Willi Lemke unvergessen“-Banner quer über die Ostkurve - inklusive Geburts- und Sterbedatum. Dazu ging kurz vor Anpfiff ein großes sowie zwei kleine Konterfeis des ehemaligen Managers hoch - zusammen mit zahlreichen schwarzen Papptafeln. Zudem ging eine Pyrofackel an.

Der im Alter von 77 Jahren verstorbene Lemke war von 1981 bis 1999 Manager beim SV Werder und hatte in der Zeit entscheidenden Anteil an den Meisterschaften 1988 und 1993. Anschließend wechselte er in den Aufsichtsrat des Klubs, er agierte zudem als Senator für Bildung und Wissenschaft sowie Inneres und Sport in Bremen. Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel lobte in seiner Trauerrede die Integrität seines „politischen Freundes“ und SPD-Parteigenossens. „In unserer heutigen, bisweilen ruppigen Gesellschaft könnte man behaupten, dass wir etwas mehr von Willi Lemke gebrauchen könnten“, sagte Gabriel.

Borussia Dortmund will bei Werder Bremen nachlegen

Sportlich geht es für Borussia Dortmund, den Saisonstart mit souveränem DFB-Pokalerfolg gegen Phönix Lübeck (4:1) und einem holprigen, dank Jamie Gittens aber am Ende doch verdienten 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zu vergolden. Kuriose Sekunden gaben dem Spiel am vergangenen Wochenende letztlich seine entscheidende Wendung.

Denn nach 71 Minuten hätte die Eintracht eigentlich in Führung gehen müssen. Fares Chaibi bugsierte eine scharfe Flanke jedoch aus drei Metern über das Tor. Sekunden später schickte Gittens Rasmus Kristensen im SGE-Sechzehner ins Karussell und traf sehenswert in den Winkel. In der dritten Minute der Nachspielzeit legte er dann noch den Endstand nach. Trainer Nuri Sahin belohnt das mit der Startelf in Bremen.

BVB-Neuzugang Yan Couto ist verletzt

Schlechte Aussichten gibt es aber auch beim BVB: Neuzugang Yan Couto zog sich im Training eine liechte Verletzung zu, müsste auch schon seinen Einsatz für die brasilianische Nationalmannschaft absagen. Die Dortmunder rechnen aber mit einer rechtzeitigen Rückkehr ins Training, um nach der Länderspielpause gegen Heidenheim (13. September, 20.30 Uhr/DAZN) wieder mitwirken zu können.