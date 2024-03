SG Wattenscheid: Es geht um das Stadion - Offener Brief der Fanszene an die Stadt Bochum

Die Farbe der Sitzschalen im modernisierten Lohrheidestadion sorgen weiter für Diskussionen. Jetzt haben sich Fans der SGW in einem offenen Brief an die Stadt Bochum gewandt.

Das Lohrheidestadion, die Heimat des Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09, wird derzeit modernisiert. Nicht in erster Linie für die Fußballer, nach der Fertigstellung im Jahr 2025 soll hier vor allem die Leichtathletikanlage auf Spitzenniveau für Training und Wettkämpfe zur Verfügung stehen.

Nur für das Stadion werden über 30 Millionen Euro in die Hand genommen - der gesamte Umbau des Areals kostet knapp 55 Millionen Euro. Rund um das Oberliga-Heimspiel der Wattenscheider am letzten Wochenende gegen die SF Siegen (0:3) gab es dabei Proteste der SGW-Fans.

Der Grund: Die sich anbahnende blaue Bestuhlung, die Farben des Rivalen vom VfL Bochum. Auf einem Plakat hieß es : „Treibt es nicht auf die Spitze – in der Lohrheide keine blauen Sitze.“

Wenige Tage später richteten die Fangruppen und Fanclubs der SG 09 Wattenscheid einen offenen Brief an die Stadt Bochum. Hier wird betont, dass auch in Zukunft die meisten Veranstaltungen im Stadion mit Wattenscheider Beteiligung über die Bühne gehen werden.





Den Fans sei bewusst, dass die Modernisierung nicht für den Fußball erfolgt.

Daher die klare Forderung der Anhänger:

Hier der ganze offene Brief im Wortlaut

Sehr geehrte Stadt Bochum, bekanntlich wird das Lohrheidestadion, welches seit 1965 der SG 09 Wattenscheid eine Heimat bietet, umgebaut, um den Leichtathletikstandort Wattenscheid weiter voran zu bringen.

Zudem soll die neue „Lohrheide“ als Eventbühne dienen. Was genau dies bedeutet und in welcher Anzahl Großveranstaltungen zukünftig im Stadion stattfinden werden, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass die meisten Veranstaltungen vor Zuschauern auch nach dem erfolgten Umbau Fußballspiele mit Beteiligung der SG 09 Wattenscheid sein werden.

Uns ist selbstverständlich klar, dass der Umbau des Stadions nicht aufgrund der SGW vollzogen wird, sondern für den TV 01 Wattenscheid. Dass dieser im Zuge des Umbaus demnach auch gewisse Wünsche äußern kann und darf, ist nachvollziehbar. So ist der Farbwunsch „Blau“ für die Tartanblau in unseren Augen zwar unschön, aber hinnehmbar.

Es sind schließlich die Vereinsfarben des TV01 und die Tartanbahn wird nun mal von den Leichtathleten genutzt und nicht vom Fußballverein. Wo unser Verständnis aber aufhört, ist wenn nun auch noch große Teile der Sitzschalen ebenfalls in der Farbe Blau gehalten werden sollen, wie jüngst auf Bildern, die das umgebaute Stadion zeigten, zuerkennen und in der WAZ zu lesen war.

Dass dies bei dem seit jeher angespanntem Verhältnis zwischen den Anhängerschaften der SG 09 Wattenscheid und dem VfL Bochum wenig gut ankommen wird, war sicherlich abzusehen und hier hätten wir uns gewünscht, dass es im Vorfeld eine Abstimmung zwischen der Stadt, unserem Verein und seinen Anhängern gegeben hätte.

Wir sind natürlich realistisch und wissen, dass die Leichtathletik im Lohrheidestadion zukünftig noch mehr im Fokus stehen wird bzw. soll als es bisher der Fall war. Entsprechend werden wir nun natürlich keine schwarz-weißen Sitzschalen fordern oder erwarten. Aber etwas mehr Respekt gegenüber der Anhängerschaft des zweitgrößten Fußballvereins im Stadtgebiet, fordern wir an dieser Stelle definitiv ein.

Sofern eine Ausgemeindung von Wattenscheid kein Thema für die nähere Zukunft ist, würde die Stadt Bochum gut daran tun, stolz darauf zu sein, dass man als eine von wenigen Städten zwei ehemalige Bundesligisten vorzuweisen hat. Zwei Vereine mit einer relevanten Anhängerschaft und einem gewissen Bekanntheitsgrad weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Gerade hier im Ruhrgebiet, wo der Fußball den Menschen so viel gibt und bedeutet, wo die Vereine so eng mit den jeweiligen Städten verbunden sind und man gegenseitig voneinander profitiert, würden wir uns mehr Fingerspitzengefühl gegenüber Fanbelangen, bestehenden Fanstrukturen sowie bekannten und seit Jahrzehnten bestehenden Rivalitäten wünschen.

Wir, die Anhänger der SG 09 Wattenscheid fordern die Stadt Bochum daher ganz klar dazu auf, die Farbwahl Blau der Sitze im umgebauten Lohreidestadion zu verwerfen und stattdessen, wie bisher auch, auf einen neutralen Farbton zurückzugreifen. Kein Verein, der das Stadion jetzt oder zukünftig nutzt, sollte in dieser Hinsicht bevorzugt werden.

Wie so oft fühlt man sich als Anhänger der Sportgemeinschaft bei Entscheidungen aus dem Rathaus übergangen und nicht ernst genommen. Fakt ist allerdings, dass es für die schwarze-weiße Fanszene einen Tabubruch darstellt, die eigene Heimspielestätte in diesen Farben zu kleiden und wir dies auch nicht so einfach hinnehmen werden! Wir fordern die Verantwortlichen auf, die Farben der Stadionsitze sofort rückgängig zu machen und endlich mit einem Dialog auf Augenhöhe zu beginnen.

Wir wünschen uns, dass auch die neue Lohrheide, wie in den Jahrzehnten zuvor, eine Heimat für beide Wattenscheider Vereine, TV 01 und SG 09, sein kann und wird.

Die Fangruppen und Fanclubs der SG 09 Wattenscheid e. V.

Fanabteilung Wattenscheid

Biernot Wattenscheid

Sek MK 2015

Syndikat

Alte Garde Wattenscheid

Die Vereinzelten

Viejos Amigos

Wat soll´s

Wattscheholic 1909