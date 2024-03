RWE - MSV: Heimbereich ausverkauft, Vorverkauf in Duisburg startet Donnerstag

Die 3. Liga elektrisiert die Fans im Schlussspurt. Kein Wunder: Das RWE-Derby gegen den MSV Duisburg dürfte vor ausverkauftem Haus stattfinden.

Am 32. Spieltag der 3. Liga erwartet Rot-Weiss Essen den MSV Duisburg zum Derby an der Hafenstraße (Sonntag, 7. April, 16:30 Uhr).

Abseits der Fanrivalität birgt das Duell der beiden Traditionsvereine eine Menge Brisanz. RWE will eventuell noch einmal an den oberen drei Plätzen anklopfen. Der MSV benötigt jeden Zähler im Abstiegskampf.

Kein Wunder, dass die Karten auf Essener Seite sofort vergriffen waren. Denn RWE vermeldete den Heimbereich bereits als ausverkauft. Der Vorverkauf wurde gestoppt.

Mehr als 4.000 Tages-Eintrittskarten sicherten sich die Fans im Mitgliederverkauf. Übrig blieben 500 Rest-Tickets, die Mittwochmorgen in den Vorverkauf gingen. Und auch diese Tickets waren in wenigen Minuten vergriffen.

Derzeit läuft dazu der Mitgliederverkauf für das Karsamstag-Gastspiel (Sa., 30. März, 16.30 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken. Dieser endet Mittwochabend (20. März) um 20.00 Uhr. Im freien Verkauf gibt es ab Donnerstagmorgen (21. März, 10.00 Uhr) Tickets.

MSV verkauft RWE-Tickets ab Donnerstag

Während für den Heimbereich alles vergriffen ist, fängt der Vorverkauf für den MSV-Bereich in Essen am Donnerstag an.

Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder des MSV und Dauerkarteninhaber für die aktuelle Spielzeit beginnt am Donnerstag, 21. März 2024, um 12 Uhr (mit Öffnung) im ZebraShop in der schauinsland-reisen-arena.

Jedes Mitglied oder jeder Dauerkarteninhaber hat die Möglichkeit, maximal zwei Tickets pro Person zu erwerben. Dabei stehen ca. 800 Stehplatz-Tickets zum Preis von je 14 Euro (Vollzahler) zur Verfügung. Insgesamt können rund 2.500 Zebra-Anhänger das Duell an der Hafenstraße verfolgen.

Und sie werden hoffen, dass die Partie in Essen für den MSV ein besseres Ende nimmt als im Hinspiel. Da setzte sich RWE mit 2.1 in einem dramatischen Finish durch. Denn die Zebras glichen in der 89. Minute durch ein Eigentor von Vinko Sapina aus, in der Nachspielzeit traf Mustafa Kourouma für Essen zum Auswärtssieg.