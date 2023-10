3. Liga: Ultra-Aufruf bei RWE, Llambi tippt 4:0 für den MSV im Derby

Der MSV Duisburg trifft am Samstag auf Rot-Weiss Essen. Auch für die Fans ist das eine besondere Partie.

Knapp 25.000 Zuschauer werden am Samstag (14 Uhr) erwartet, wenn der MSV Duisburg in der 3. Liga Rot-Weiss Essen zum Derby bittet.

Bis zu 8000 Essener werden erwartet, die vom MSV zur Verfügung gestellten 5000 Tickets waren schnell vergriffen, auch danach gab es noch eine rege Nachfrage nach Karten aus dem Essener Umfeld.

Zuletzt war RWE mit 10.000 Fans nach Dortmund gereist, wo es einen 2:1-Auswärtssieg gab. Nun will RWE auch in Meiderich gewinnen, optisch wird die Kurve allerdings nicht wie bei vorherigen Auswärtspartien aussehen.

Denn speziell der Oberrang, wo sich die Ultras der Essener angekündigt haben, soll statt rot-weiss ganz in schwarz daherkommen. Dazu gab es einen Aufruf im Internet, wo es heißt: "Alle in den Oberrang, alle in schwarz."

Klar ist: Die Polizei stuft die Begegnung erneut als Hochsicherheitsspiel ein, da es bei den letzten Aufeinandertreffen immer wieder Ärger gab. Wer sich die Partie nicht im Stadion anschauen möchte, der ist auf Magenta angewiesen, denn das Derby wird nicht vom WDR übertragen.

Für den Trainer müsste es das einfachste Spiel der Saison sein. Es reichen eigentlich nur drei Buchstaben: RWE Joachim Llambi

Stattdessen zeigt der WDR das Drittliga-Spiel von Viktoria Köln gegen 1860 München. Daher müsste auch Duisburgs Edelfan und „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi die 90 Minuten via Magenta verfolgen, der er ist am Samstag nicht in Duisburg. Gegenüber der WAZ betonte er: "Für den Trainer müsste es das einfachste Spiel der Saison sein. Es reichen eigentlich nur drei Buchstaben: RWE. Dann muss die Hütte brennen. Ich selbst kann leider wegen einer Veranstaltung in Berlin nicht im Stadion sein, tippe aber einfach mal auf ein 4:0 für den MSV.“

Wichtige Infos für die Zuschauer: Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat einen Shuttleverkehr zum Stadion eingerichtet. Am Hauptbahnhof fahren die Shuttles am Ostausgang sowie an der Verknüpfungshalle ab. Zudem werden Sonderbusse in Richtung Stadion an den Standorten Salmstraße, Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof am Unkelstein und Businesspark Nord eingesetzt (genauere Infos und Zeiten bei der DVG).