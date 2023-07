RWE: Neuer Mitglieder-Rekord - Essen ist fünfstellig

Während die RWE-Mannschaft im Trainingslager schwitzt, wurde auf der Geschäftsstelle ein neuer Rekord vermeldet.

Im Juni erreicht, im Juli vermeldet. Rot-Weiss Essen freut sich aktuell über mehr als 10.000 Mitglieder. Marco Kröning ist das rot-weisse Jubiläumsmitglied.

Belohnung für Kröning, er wurde Teil des „Mediadays“, an dem viele Bilder geschossen werden, die über die Saison genutzt werden. Und das Jubiläumsmitglied bekam ein individuell unvergessliches Mannschaftsfoto,

Generell gilt: Steht der „Mediaday“ an, ist an der Hafenstraße ordentlich was los: Am minutiös getakteten Tag werden unzählige Fotos aufgenommen, die Verein und Presse die gesamte Saison nutzen. Rund zehn Fotografen von RWE und größtenteils externen Medien begleiten das Event, ganz besonders im Fokus liegt das Mannschaftsfoto!

Rot-Weiss Essens 10.000. Mitglied Marco Kröning kann in diesem Jahr Freunden und Familie berichten, dass er die Entstehung miterlebt hat. Doch nicht nur das, er wurde auch ein aktiver Teil der Veranstaltung.

Denn: Er legte sich für ein individuelles Teamfoto vor die Mannschaft - der gesamte Staff spendetet Beifall. Kröning bilanzierte: „Der Tag hat unfassbar viel Spaß gemacht! Es war spannend zu sehen, welche Arbeit und Organisation hinter so einem Fototermin steckt. Und ich habe unzählige neue Leute kennengelernt, denen ich meine Fragen stellen durfte.“

Einer davon: RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski. Der 44-jährige Ex-Profi und Fußball-Lehrer hatte schließlich auch die finale Idee zum Jubiläumsfoto. „Leg dich doch einfach vor das Team“, schlug Dabrowski augenzwinkernd vor. Gesagt, getan!

So sieht der Plan für das RWE-Trainingslager aus:

Montag: Eine Trainingseinheit, 16.15 Uhr

Dienstag: Zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und 16.15 Uhr

Mittwoch: Testspiel gegen Teutonia Ottensen (Regionalliga, 18.30 Uhr)

Donnerstag: Eine Trainingseinheit, 16.15 Uhr

Freitag: Zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und 16.15 Uhr

Samstag: Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (2. Liga, 13 Uhr)