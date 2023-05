Schalke: UGE - riesige Fanaktion gegen Frankfurt - so ist der Plan

Schalkes Anhänger wollen für den Klassenerhalt beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nochmal alles geben. Dazu soll es eine riesige Fan-Aktion geben. So ist der Plan:

Die Stimmung beim FC Schalke 04 ist nach der 0:6-Klatsche beim FC Bayern München vor den letzten beiden entscheidenden Saisonspielen angespannt. Wenn sich der Verein in dieser Saison aber auf eines verlassen konnte, dann sind das seine Fans.

Und so wird es beim letzten Heimspiel der Königsblauen am Samstag gegen Eintracht Frankfurt nochmal eine große Fanaktion zur Unterstützung der Mannschaft geben.

Dazu soll es eine Choreografie geben, bei der das gesamte Stadion als Akteur eingeplant ist, um die Mannschaft zum überlebenswichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen die Hessen zu tragen. So sollen die S04-Fans im Oberrang alle in blauen Oberteilen erscheinen, die Anhänger im Unterrang in weißen. Das hatten die Ultras Gelsenkirchen, die die Aktion initiert haben, bereits in Plakaten beim letzten Heimspiel gegen Werder Bremen angekündigt.

Nun gibt es weitere Hinweise, wie das ablaufen soll. "Bei unserem kommenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird es eine gemeinsame Aktion der Nordkurve Gelsenkirchen im gesamten Stadion geben", schreiben die Ultras in einem Infobrief. "Hierfür muss an diesem Tag jeder Schalker im Oberrang ein blaues und jeder Schalker im Unterrang ein weißes Oberteil tragen. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Stadion in unseren Vereinsfarben erstrahlt."





Dazu schreiben die S04-Fans: "Unterstreichen wir noch einmal unsere Geschlossenheit, die uns alle über die schwere Saison getragen hat. Ob ganz unten oder oben, wir waren da, wir sind da, wir bleiben da – das haben wir nicht erst in dieser Spielzeit unter Beweis gestellt. Auch als Tabellenletzter haben wir auf und neben dem Platz nie den Kopf hängen lassen."

Am besten sollen die Fans schon in den entsprechenden Farben ins Stadion kommen. Es wird aber auch extra T-Shirts zum Preis von zehn Euro zu kaufen geben. Diese werden am Spieltag im Stadion farblich getrennt verkauft. Blaue T-Shirts gibt es am Treppenhaus 7 sowie in der Mitte der Eingänge West 1 und 2, weiße Shirts auf dem Arenaring am Treppenhaus 3.

Wer sicher gehen möchte, dass er eins der begrenzt verfügbaren T-Shirts ergattern möchte, kann dieses auch bereits am Freitag von 17.00 bis 20.00 Uhr neben dem S04-Fanshop an der Geschäftsstelle gegen Vorlage einer Eintrittskarte für das Spiel gegen Frankfurt erwerben. "Lasst uns gemeinsam den Sieg erzwingen und ein weiteres Mal geschlossen auftreten", wirbt die "UGE".

Ob es etwas genützt hat, werden wir dann am Samstag um 17.30 Uhr wissen.