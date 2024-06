Sonderprägung zur UEFA EURO 2024™

Im Jahr 2024 wird Deutschland erneut im Zentrum der Fußballwelt stehen, wenn die UEFA EURO 2024™ nach 1988 zum zweiten Mal im Land ausgetragen wird.

Diese Meisterschaft wird auf 10 beeindruckende Austragungsorte verteilt, die sich über das ganze Land erstrecken. Um dieses bedeutende Ereignis zu würdigen, präsentieren wir Ihnen eine exklusive Sonderprägung, die den strahlenden Henri-Delaunay-Pokal in all seiner Pracht zeigt.

Die Austragungsorte

Von der Hauptstadt Berlin über die Landeshauptstädte München und Düsseldorf bis hin zu Hamburg – die UEFA EURO 2024™ wird Fußballbegeisterte in einige der bedeutendsten Städte Deutschlands führen. Das fußballbegeisterte Ruhrgebiet ist mit gleich zwei Austragungsorten vertreten: Gelsenkirchen und Dortmund. Diese Städte bieten nicht nur erstklassige Stadien, sondern auch eine reiche Fußballtradition und leidenschaftliche Fans.

Gelsenkirchen: Ein Meisterwerk aus der Arena auf Schalke

Die Veltins Arena, bekannt als die Arena auf Schalke, wird für die Dauer der UEFA EURO 2024™ zu einem der beeindruckendsten Schauplätze dieses internationalen Fußballfestivals. Um dieses historische Ereignis zu feiern, präsentieren wir Ihnen eine exklusive Sonderprägung, die die glanzvolle Atmosphäre und die architektonische Meisterleistung dieser ikonischen Spielstätte würdigt.

Dortmund: Die Magie des Westfalenstadions

Erleben Sie die Magie des Signal Iduna Parks, bekannt als Westfalenstadion, dem beeindruckenden Heimstadion von Borussia Dortmund, das zur UEFA EURO 2024™ in BVB-Stadion Dortmund umbenannt wird. Dieses Stadion ist nicht nur eines der renommiertesten in Deutschland, sondern auch eines der größten und bedeutendsten in Europa. Zu Ehren dieses ikonischen Ortes und des bevorstehenden Fußballfestivals präsentieren wir Ihnen eine exklusive Sonderprägung, die die einzigartige Atmosphäre und Geschichte des Stadions einfängt.

Die 11er Sammeledition zur Europameisterschaft 2024

Diese Kollektion beinhaltet die Sonderprägungen aller Austragungsorte und zeigt die beeindruckende Architektur jedes Stadions. Jedes erzählt seine eigene Geschichte durch Formen, Linien und Strukturen. Tauchen Sie ein in die Welt der EM-Stadien und entdecken Sie die Vielfalt der architektonischen Meisterwerke.

Technische Details der 11er Sammeledition · Ausgabejahr: 2024 · Durchmesser: 30mm · Gewicht: 1/4 Unze pro Münze · Material: Massives 999 Silber · Ausführung: Polierte Platte

Ein Muss für Sammler und Fußballfans.

Ob als wertvolles Sammlerstück oder als besonderes Geschenk für Fußballbegeisterte – diese Sonderprägung zur UEFA EURO 2024™ wird garantiert alle Blicke auf sich ziehen. Erleben Sie die Faszination eines der größten Fußballturniere Europas und sichern Sie sich ein Stück dieses sportlichen Großereignisses. Mit dieser Sonderprägung halten Sie nicht nur ein Meisterwerk der Münzkunst in Händen, sondern auch ein Symbol für Leidenschaft, Tradition und Fußballbegeisterung.

Greifen Sie zu und feiern Sie die UEFA EURO 2024™ auf einzigartige Weise!