Fußballromantiker aufgepasst! : 17. NRW-Traditionsmasters steigt am 07. Januar

Das NRW-Traditionsmasters startet wieder durch. Das Turnier für alle Fußballliebhaber findet nach einem Jahr Pause am Sonntag, 7. Januar 2024 endlich wieder statt.

In der Westenergie SPORTHALLE MÜLHEIM spielen der Titelverteidiger FC Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, die Mülheim Allstars und zum ersten Mal auch der Wuppertaler SV um den Siegerpokal.

Während im aktuellen Profifußball immer häufiger über Geld, Aktien und Kommerzialisierung gesprochen wird, holen wir uns beim NRW-Traditionsmasters die gute, alte Zeit für einige Stunden zurück. Fußball zum Anfassen. Zeit für ein Pläuschen am Rande der Bande mit den Legenden von einst. Nostalgie pur. Das alles bietet das NRW-Traditionsmasters, das auch bei den Altstars immer eine Art Klassentreffen ist. Denn auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, ist bei den Traditionsmannschaften der sportliche Ehrgeiz, wer der Bessere ist, immer noch vorhanden. „Fußball ist in unserer Region Kulturgut. Und nirgendwo spürt man die Hingabe zum Fußball besser als beim NRW-Traditionsmasters“, freut sich die Unternehmenssprecherin und Abteilungsleiterin Kommunikation Christina Heine vom Hauptsponsor SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH auf das Turnier. „Auch in den Wohnungen unserer Mieter wird nach Herzenslust und leidenschaftlich über den einzig wahren Verein diskutiert“, weiß sie. „Das NRW-Traditionsmasters ist eine Institution in Mülheim. Wir sind stolzer Partner.“

Das NRW-Traditionsmasters ist das Turnier für die gesamte Familie. Denn selbstverständlich ist auch der WAZ-KIDS-CLUB wieder dabei, bei dem beste Unterhaltung auch für die kleinsten Fans garantiert ist. Das Provinzial Einlagespiel, das in den vergangenen Jahren bei den teilnehmenden Kindern für viel Begeisterung sorgte, wird mit Spannung erwartet.

„In diesem Turnier steckt so viel Liebe und Begeisterung drin, dass alle Fußball-Romantiker auf ihre Kosten kommen werden“, verspricht Turnierorganisator Olaf Dreßel. Der frühere Bundesligaspieler des VfL Bochum hat erneut ein illustres Teilnehmerfeld aus 60 Jahren NRW-Fußball auf die Beine gestellt.

Und das bereits zum 17. Mal. „Das NRW-Traditionsmasters ist meine Leidenschaft, mein Baby. Früher war nicht alles besser. Aber ich vermisse im heutigen Fußball die Nähe der Spieler zu den Fans, diese absolute Identifikation mit ihren Vereinen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen genauso geht“, sagt Olaf Dreßel. In diesem Jahr wird es zudem einige Neuerungen geben. So werden Informationen über das Turnier neben Facebook zum ersten Mal auch auf Instagram gepostet. Darüber hinaus können Sie sich auf weitere Neuigkeiten freuen.

Tickets für das NRW-Traditionsmasters gibt es ab dem 18. Oktober 2023 im Vorverkauf. Erhältlich sind die Karten unter www.wir-lieben-tickets.de.

Sichern Sie sich schnell Ihre Eintrittskarte für den spektakulärsten Budenzauber im Revier.